Jadwal Liga Spanyol, Siaran Langsung LaLiga Spanyol, Real Madrid vs Atletico, Link Live Vidio

SURYA.co.id I MADRID - Berikut jadwal Liga Spanyol Laliga Matchday 17 yang berlangsung Sabtu hingga Selasa dini hari (11-14/12/2021).

Jadwal Liga Spanyol hari Sabtu menyajikan dua pertandingan, Espanyol vs Levante dan Deportivo Alaves vs Getafe

Jadwal Liga Spanyol hari Minggu mempertemukan Valencia vs Elche, Athletic Bilbao vs Sevilla, Villarreal vs Rayo Vallecano, dan Osasuna vs

Barcelona

Paling seru jadwal hari Senin (13/12/2021) dini hari. Ada bigmatch Real Betis vs Real Sociedad dan super bigmatch Real Madrid vs Atletico Madrid

Semua pertandingan Liga Spanyol bisa disaksikan di beIN Sport dan live streaming vidio.com.

Jadwal Liga Spanyol, Link Live Streaming Liga Spanyol, tersedia di akhir artikel.

Rodrygo Goes, Real madrid. Hasil Lengkap Liga Champions. Jadwal Liga Spanyol pekan ini, Real Madrid vs Atletico Madrid. (Twitter.com @realmadriden)

Real Madrid vs Atletico Madrid

Dikutip dari Bola Sport.com, Real Madrid dan Atletico Madrid, bakal saling bentrok di Estadio Santiago Bernabeu, Minggu (12/12/2021) atau Senin pukul 03.00 WIB.

Di Liga Spanyol, Real Madrid masih kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 39 poin dari 16 pertandingan. Pasukan Carlo Ancelotti berhasil unggul 10 angka dari Atletico Madrid yang menempati peringkat keempat.

Laga antara Madrid dan Atletico diprediksi bakal sengit dan sarat gengsi mengingat persaingan kedua tim di liga domestik. Dalam lima pertemuan terakhir, Madrid berhasil unggul berkat torehan dua kemenangan.