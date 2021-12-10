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Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsung SCTV Sabtu: Chelsea vs Leeds United, Prediksi , H2H 7-1
Dua laga bisa disaksikan dalam siaran langsung SCTV, yaitu Chelsea vs Leeds United (Pukul 22.00) dan Norwich vs Manchester United (Pukul 00.30 WIB).
SURYA.coo.id I LONDON - Berikut ini jadwal Liga Inggris Premier League matchday 16, Sabtu dan Minggu (11-12/12/2021).
Jadwal Liga Inggris hari Sabtu (11/12/2021) malam, dibuka laga Manchester City vs Wolves Pukul 19.30. Lalu Pukul 22.00 WIB ada tiga pertandingan: Arsenal vs Southampton, Chelsea vs Leeds, dan 22.00 WIB: Liverpool vs Aston Villa .
Dilanjutkan laga tengah malam, Pukul 00.30 WIB Minggu (12/12/2021), laga Norwich vs Manchester United (Live SCTV)
Dua laga bisa disaksikan dalam siaran langsung Liga Inggris di SCTV, yaitu Chelsea vs Leeds United (Pukul 22.00) dan Norwich vs Manchester United (Pukul 00.30 WIB).
Laga-laga lain bisa disirkan live MOLA TV. Jadwal liga Inggris, Link live streaming, dan link live score tersedia di akhir artikel.
Prediksi Chelsea vs Leeds United
The Blues Chelsea jelas jauh lebih diunggulkan dari pada tim tamu Leeds United. Apalagi bomber andalannya, Romelu Lukaku suda pulih dari cedera dan siap dimainkan.
Berikut fakta-fakta yang membuat Chelsea lebih diunggulkan.
1. Fakta Performa Chelsea
Performa Chelsea musim Liga Inggris 2021/2022 jauh lebih baik di banding Leeds. Chelsea menempati urutan 3 klasemen, sementara Leeds terdampar di urutan 15.
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