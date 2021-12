ITS Automotive Team Tampilkan Inovasi di GIIAS 2021 Surabaya

Menperin Agus Gumiwang saat meninjau booth ITS Automotive Team di arena GIIAS 2021 Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA – Pameran otomotif tahunan oleh Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) kembali hadir di Surabaya bertempat di Grand City Mall & Convex, pada 8-12 Desember 2021.

ITS Automotive Team turut berpartisipasi menampilkan berbagai inovasi kendaraan otomasinya yang disandingkan bersama sejumlah brand otomotif ternama seperti Toyota, Honda, BMW, VW dan masih banyak lainnya.

Perusahaan-perusahaan otomotif ini saling memamerkan berbagai prototipe dan produk andalan terbaru mereka. Baik pada kelas mobil berbahan bakar gasoline maupun berbasis listrik.

Dikarenakan masih dalam masa Pandemi, pihak penyelenggara pun menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama acara berlangsung.

Pada acara yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) ini,

ITS Automotive Team menghadirkan empat mobil kebanggaannya seperti mobil listrik formula Anargya Mark 2.0, Antasena Hydra bertenaga hidrogen, mobil urban Sapuangin XI Evo 2 Generasi 11 berbahan bakar gasoline dan Nogogeni VI Evo berbahan bakar listrik.

Mobil-mobil karya mahasiswa ITS ini ikut dipamerkan selama lima hari.

Keempat mobil dari tim otomotif terbaik ITS ini sendiri memiliki tipe kelas, bahan bakar serta fokus penelitian dan pengembangan teknologi otomotif yang berbeda-beda.

Hal ini sekaligus menunjukkan keseriusan ITS untuk terus mengembangkan teknologi otomotif yang tidak hanya terfokus pada satu bidang spesifik.

Sementara itu General Manager (GM) Anargya ITS Electric Vechile Team, Anggito Kusumo Pamungkas mengungkapkan, berpartisipasinya tim Anargya ITS dalam pagelaran GIIAS ini dapat menunjukkan kontribusi mahasiswa ITS dalam pengembangan teknologi mobil listrik nasional.