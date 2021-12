Inilah Setumpuk Larangan Perayaan Nataru di Nganjuk, Tetapi Jam Operasional Mal Malah Diperpanjang

SURYA.CO.ID, NGANJUK - Besarnya ketakutan atas meledaknya penularan Covid-19 di masa periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), akhirnya mendorong Bupati Nganjuk keluarkan Surat Edaran (SE) Pencegahan dan Penanganan Covid-19 pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. SE bernomor 440/3639/411.030/2021 itu ditanda tangani Plt Bupati Nganjuk, H Marhaen Djumadi, Jumat (10/12/2021).

Dalam SE disebutkan, selain Nataru, dasar lain dikeluarkan SE adalah tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Percepatan dan Penanggulangan COVID-19 pada Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Dalam SE itu, dijelaskan Marhaen, ada beberapa poin imbauan. Di mana imbauan tersebut ditujukan kepada para pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa maupun kepala kelurahan.

"Kemudian kepada para pemuka agama, tokoh berbagai elemen masyarakat, pelaku bisnis, jasa, dan usaha pariwisata agar mengikuti SE tersebut," kata Marhaen, Jumat (10/12/2021).

Selanjutnya, untuk kepala perangkat daerah agar menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat. Yakni dengan menjalakan 5 M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3 T (testing, tracing, treatment) di lingkungan masing-masing selama periode libur Nataru.

"Serta melakukan sosialisasi peniadaan cuti mudik Nataru kepada ASN di lingkungannya," ujar Marhaen.

Kepada camat, kepala desa dan kepala kelurahan, ungkap Marhaen, agar mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan, kecamatan, kelurahan, dan desa serta RT/RW paling lama pada 20 Desember 2021.

Selanjutnya melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan pencapaian target vaksinasi, lansia, sampai akhir Desember 2021.

"Dan melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga dan masyarakat rantau yang ada di wilayahnya. Serta bersama dengan TNI-Polri melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara old and new year kepada masyarakat," jelasnya.

Pemimpin agama, tokoh dan seluruh elemen masyarakat untuk membantu Satgas Covid-19 di lingkungannya, diajak mengimbau masyarakat dalam melaksanakan pengetatan prokes selama periode Nataru dan menjaga keamanan dan ketertiban selama libur tahun baru.