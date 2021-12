Gus Yani Targekan Tahun 2022 Penerapan Satu Data di Gresik

SURYA.co.id | GRESIK - Bupati Kabupaten Gresik, Fandi Akhmad Yani menargetkan sistem one data di Gresik dapat terealisasi di tahun 2022. Hal ini disampaikan Bupati Yani saat menghadiri sekaligus membuka acara Sosialisasi Forum Satu Data di Aula Mandala Bhakti Praja lantai 4 Kantor Bupati Gresik, Jum’at (10/12/2021).

“Mudah-mudahan tahun depan, sistem data Kabupaten Gresik menjadi One Data, One Portal, One Access,” ujar Bupati Gus Yani.

Bupati Yani menjelaskan bahwa mengelola data merupakan hal yang menjadi tantangan dan dapat menjadi harta yang berharga di masa depan. Ketersediaan data yang baik, berkualitas dan update merupakan hal yang berharga, mulai dari data pendidikan, ekonomi, kemiskinan, dan lain lain dapat terkelola dengan baik.

Disisi lain, Bupati Yani juga mengatakan bahwa pengolahan data di Kabupaten Gresik masih terdapat masalah, baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten.

“Kita melihat data kita masih menjadi problem baik di tingkat Desa, Kecamatan, maupun Kebupaten, masih banyak perbedaan,” tambahnya.

Bupati Yani berharap dengan diadakannya Sosialisasi Forum Satu Data ini akan menambah motivasi OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mengolah data dengan baik, serta merupakan bentuk dukungan terhadap Sistem Statistik Nasional.

"Semoga Sosialisasi Forum Satu Data ini berjalan dengan baik dan dapat direalisasikan oleh OPD di Kabupaten Gresik, dan menumbuhkan motivasi untuk menyajikan data yang berkualitas," ujar Bupati Yani.