Dulu Dekat Dul Jaelani dan Maia Estianty Ingin Menjodohkannya, Putri Komedian ini Kini Makin Tenar. 

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Inilah kabar terbaru anak komedian Parto, Amanda Caesa, yang dulu sempat jadi sorotan karena dekat dengan Dul Jaelani.

Bahkan, Maia Estianty dulu pernah berniat menjodohkan Dul dengan Amanda.

Kedekatan Dul Jaelani dan Amanda Caesa memang pernah jadi perhatian publik.

Tidak sedikit orang yang menganggap Dul Jaelani dan Amanda Caesa sedang menjalani hubungan asmara.

Kendati demikian, baik Dul Jaelani dan Amanda Caesa sama-sama tidak mengakui hal tersebut.

Maia Estianty bahkan sempat menyebut lagu teranyarnya Dul Jaelani yang berjudul "Pandangan Pertama" itu terinspirasi dari Amanda Caesa.

Ia juga terang-terangan ingin menjodohkan Dul dengan putri komedian Parto itu.

Adapun, Amanda Caesa termasuk artis pendatang baru di dunia hiburan Tanah Air.

Ia memulai kariernya di dunia tarik suara dengan merilis lagu "Even If You Aren't There For Me" tepat pada ulang tahunnya yang ke-17.