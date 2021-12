Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsung SCTV dan Link MOLA, Mancity vs Wolves, Chelsea vs Leed United

SURYA.co.id I LONDON - Berikut jadwal Liga Inggris Premier League matchday 16, Sabtu dan Minggu (11-12/12/2021).

Semua pertandingan Liga Inggris disiarkan langsung TV Online, MOLA TV. Beberapa laga akan disiarkan Live SCTV, diantaranya Manchester City vs Wolves, Arsenal vs Southampton, Chelsea vs Leeds, Liverpool vs Aston Villa, Norwich vs Manchester United. Namun hingga kini belum ada konfirmasi, laga tayang dalam siaran Langsung SCTV.

Para Jagoan Main di Kandang

Dikutip dari situs resmi Liga Inggris, Premier League.com, pekan 16 Liga Inggris 2021/2022 bisa disebut sebagai momen para jagoan main di kandang. Tiga tim di puncak klasemen, semuanya bermain di kandang.

Terdiri Manchester City pemimpin klasemen sementara, lalu runner-up Liverpool, dan Chelsea di posisi ketiga.

Bomber Liverpool Mo Salah. Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 16 tersedia di akhir artikel. Liverpool vs Aston Villa, LIVE MOLA TV (AFP/Paul Ellis)

Satu catatan lagi, tim tamu yang akan mereka hadapi, sama-sama bukan tim elit. Manchester City menjamu Wolves, Chelsea vs Leeds United, dan Liverpool vs Aston Villa.

Hitung-hitungan di atas kertas, ketiga jagoan Liga Inggris akan mampu mengatasi para tamunya, dengan memetik kemenangan.

Jadi, puncak klasemen liga Inggris pekan ini kemungkinan tidak akan berubah.

Manchester City saat ini berada di puncak klasemen dengan poin 35 hasil 15 kali tanding. Di tempat kedua, Liverpool menguntit dengan jarak satu poin, sedang Chelsea di tempat ketiga dengan poin 33 atau selisih dua poin dari puncak klasemen.

Chelsea akan berlaga menjamu Leed United di Liga Inggris pekan 16. Klasemen Liga Inggris ada di akhir artikel. (AFP/Adrian Dennis)

Jadwal Liga Inggris 2021/2022 pekan 16 pada 11-12 Desember besok