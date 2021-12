Jadwal Liga Inggris, Siaran Langsung Liga Inggris, Prediksi Chelsea vs Leeds United, H2H 7-1

Chelsea - Jadwal Liga Inggris Matchday 16 pekan ini, Chelsea vs Leed United. Link Live streaming Chelsea vs Leeds United ada di akhir artikel.

SURYA.coo.id I LONDON - Berikut jadwal Liga Inggris Premier League matchday 16, Sabtu dan Minggu (11-12/12/2021).

Semua pertandingan Liga Inggris disiarkan langsung TV Online, MOLA TV. Beberapa laga akan disiarkan Live SCTV. Ada Manchester City vs Wolves, Arsenal vs Southampton, Chelsea vs Leeds, Liverpool vs Aston Villa, Norwich vs Manchester United. Namun hingga kini belum ada konfirmasi, laga mana yang akan tayang dalam siaran Langsung SCTV.

Bomber Romelu Lukaku telah sembuh dari Cedera. Jadwal siaran Chelsea vs Leeds United di MOLA TV, Sabtu (11/12/2021).

Ulasan Chelsea vs Leeds United

Chelsea jelas lebih diunggulkan dalam duel menjamu Leed United. Duel Chelsea vs Leeds digelar pukul 22.00 WIB.

Link Live streaming Chelsea vs Leeds United bisa diklik di akhir artikel. Begitu juga dengan Link Live Score Chelsea vs Leeds United.

Chelsea jelas jauh lebih diunggulkan dari pada Leeds United. Pertama faktor performa Chelsea di Liga Inggris 2021/2022 yauring lebih baik. Chelsea menempati urutan 3 klasemen, sementara Leeds terdampar di urutan 15.

Data Live score.com menunjukkan, Chelsea memenangi 10 laga dari 15 laga yang sudah dimainkan dan baru dua kali kalah. Sementara Leeds United baru 3 kali menang. Sebanyak tujuh laga draw, dan 5 kali kalah.

Faktor kedua: Chelsea bermain di kandang. Chelsea selalu tagguh di kandang. Tercatat, musim ini baru satu kali Chelsea takluk di kandang.

Faktor Ketiga: Rekor Head to head (H2H) kedua tim, Chelsea unggul telak dari Leeds United. Catatan livescore.com, dari sembilan pertemuan kedua tim, Chelsea unggul skor 7 - 1. Kekalahan Chelsea itupun bisa dibilang kenangan lama. Sudah terjadi 19 tahun silam yaitu laga di kandang Leeds United tahun 2002. Kala itu tuan rumah Leeds United menekuk Chelsea 2-0.

Namun setelah itu, semua pertemuan dimenangi Chelsea. Hanya satu laga draw di tahun 2003. Dalam laga di kandang Leeds Umited, laga berakhir 1-1.