Hasil dan Klasemen M3 World Championship: EVOS Sempurna, NAVI Terseok di Grup C

Hasil dan Klasemen M3 World Championship Hari Ketiga: EVOS SG Sempurna, NAVI terseok di grup C

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil dan Klasemen M3 World Championship. EVOS SG sempurna, NAVI terseok di grup C, Kamis (9/12/2021).

Piala Dunia Mobile Legends atau M3 World Championship telah menyelesaikan penyisihan grup hari ketiga.

Di hari ketiga, empat tim yaitu EVOS SG (Singapura), BTK (Amerika Utara), NAVI (CIS/Rusia) dan See You Soon (Kamboja).

Jawara back to back asal Singapura EVOS SG berhasil tampil sempurna dalam tiga pertandingan.

Potato cs hampir tak tersentuh kala melawan tiga tim lainnya.

Hasil itu membuat EVOS SG memastikan diri lolos sebagai penghuni upper bracket Playoff.

M3 World Championship hari ini 8 Desember 2021 (Youtube: Mobile Legends)

Sedangkan tim kedua yang lolos adalah tim asal Amerika Utara yaitu BTK.

BTK membuktikan diri bahwa tim asal Amerika Utara bisa berbicara banyak di M-Series.

Mobazane cs mampu menundukkan sesama pendatang baru yaitu See You Soon dan tim yang sudah veteran di turnamen ini yaitu Natus Vincere.