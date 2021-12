Duo Jagoan Mitsubishi Xpander dan Pajero, Jadi Tulang Punggung di GIIAS 2021 Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) masih mengandalkan dua jagoannya Xpander dan Pajero pada GIIAS 2021 di Surabaya.

Mengusung konsep Global Booth Design yang menjadi ciri khas Mitsubishi, pada ajang kali ini, MMKSI membawa seluruh rangkaian petualangan untuk dibagikan dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Surabaya.

Termasuk dengan membawa jajaran kendaraan andalan yang baru saja diluncurkan pada bulan lalu.

Tidak hanya itu, seluruh inovasi dari sisi after sales juga dihadirkan agar masyarakat sekitar dapat mengetahui lebih detail kemudahan yang dihadirkan MMKSI.

"Seluruh rangkaian petualangan kami hadir mendukung dan menemani ambisi dari para konsumen, MMKSI membawa seluruh lini kendaraannya untuk dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat di kota Surabaya,” ujar General Manager of Sales and Marketing Division MMKSI Amiruddin dalam jumpa pers Rabu (8/12/2021).

Model paling baru dari Mitsubishi Motors, seperti New Xpander dan New Xpander Cross juga hadir di event ini berserta dengan MIRA, Virtual Assistant Chatbot dan seluruh permbaharuan fitur dari aplikasi My Mitsubishi Motors ID.

Bukan itu saja, MMKSI juga menyajikan seluruh inovasi dari sisi after sales agar masyarakat sekitar dapat mengetahui lebih detail kemudahan yang dihadirkan oleh MMKSI.

Di booth Mitsubishi Motors di GIIAS Surabaya 2021 menghadirkan empat unit display yang terdiri dari kombinasi varian dari model New Xpander, New Xpander Cross, dan New Pajero Sport.

Selain dapat melihat langsung model andalan Mitsubishi Motors, pengunjung pun dapat merasakan langsung performa serta keunggulan dari produk yang hadir melalui unit test drive yang terdiri dari New Pajero Sport, New Xpander, dan New Xpander Cross.

Sejumlah program menarik Mitsubishi selama GIIAS Surabaya, seperti setiap pembelian Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross akan mendapatkan Mitsubishi Smart Package.

Yakni gratis biaya jasa dan sparepart hingga 50 ribu km atau 4 tahun, asuransi kecelakaan diri selama 1 tahun dan asuransi ban selama 1 tahun.

Di GIIAS kali ini, MMKSI menarget penjualan sebanyak 260 unit, “220 untuk Xpander dan sisanya Pajero,’ pungkas Amiruddin.

