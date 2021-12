Beri Penghargaan Kampung Pendidikan, Eri Cahyadi: Kampung di Surabaya Semakin Ramah Anak

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemkot Surabaya menganugerahkan sejumlah penghargaan kepada RW di Surabaya pada acara Awarding Kampung Pendidikan Kampunge Arek Surabaya (KP KAS), Kamis (9/12/2021). Sejumlah kampung mendapat penghargaan di beberapa kategori.

Ada enam kategori penghargaan yang diberikan kepada sejumlah kampung. Yakni, Kampung Belajar/Pendidikan, Kampung Aman, Kampung Asuh, Kampung Sehat, Kampung Kreatif dan kategori Best of The Best.

Melalui penghargaan ini, pemkot ingin memastikan bahwa kampung di Surabaya harus terus ramah bagi anak. Tolok ukurnya, anak bisa bermain sekaligus belajar di kampung dengan aman.

"Penghargaan ini untuk memberikan penghargaan kepada kampung pelajar sekaligus kampung pendidikan, yang memang ramah anak dan ramah pada keluarga," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kamis (9/12/2021).

Kampung di Surabaya harus mendukung perkembangan anak. Nantinya, anak-anak ini akan semakin cinta kepada kampungnya dengan ilmu yang diperoleh.

Sehingga, muncul semangat kerja sama dan gotong royong untuk membangun kampung. Dampaknya, pembangunan di Surabaya pun semakin efektif.

"Di Surabaya memang banyak gedung tinggi menjulang. Tapi, kampungnya jangan justru tenggelam," tegas Cak Eri.

"Budaya Kota Surabaya seperti gotong royong tidak boleh hilang ditelan zaman. Bagaimana mengikuti perubahan zaman, namun tetap menjadi kampung ramah anak," katanya.

Anak-anak inilah yang nantinya juga akan melanjutkan tonggak kepemimpinan di masa depan.

"Bagaimana kampung bisa menciptakan kader bangsa ke depan untuk menjadi pemimpin sejati di Surabaya," katanya.