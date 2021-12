Suncity Biz Sidoarjo Tangkap Peluang Pascapandemi, Bangun Pergudangan Modern dan Eksklusif di Porong

SURYA.co.id | SIDOARJO – Potensi bisnis pascapandemi mulai diincar para pelaku usaha property.

Di Sidoarjo, sejumlah investor juga mulai menanamkan investasinya untuk menangkap peluang bisnis setelah pandemi covid-19 berlalu.

Seperti PT Indo Purnama Investama yang baru saja meresmikan Kenwood Home for Startpreneur by Suncity Biz, pergudangan Modern and Exclusive Startpreneur di kawasan Porong, Sidoarjo, Rabu (8/12/2021).

Paresmian pergudangan dengan harga terjangkau ini diharapkan dapat menarik investasi dan membuka lapangan pekerjaan yang besar dalam beberapa tahun ke depan pasca Pandemi covid-19.

“Gerakan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi membuat para pengusaha berfikir untuk mulai melangkah memperbaiki dan mengembangkan bisnisnya. Kami melihat peluang yang bagus di beberapa tahun ke depan,” kata Chandra Deddy Purnama owner Suncity Biz.

Diakuinya, sekarang ini sudah banyak pengusaha yang mulai berani mengembangkan bisnisnya meski pandemi belum usai, termasuk pihaknya yang memutuskan untuk memulai bisnis penyediaan tempat yang strategis dengan harga terjangkau.

Chandra juga mengajak para pengusaha hingga pelaku UMKM untuk memulai investasi.

Apalagi di pergudangan ini nilai yang ditawarkan sangat terjangkau dibanding dengan kelas pergudangan lain di Sidoarjo.

“Kenwood Home memiliki berbagai keunggulan. Sengaja dibuat untuk pengusaha yang sedang merintis berbagai macam usaha. Di sini juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas," imbuhnya.

Senada disampaikan Kornelius Evandra Bernard, Manager Marketing Suncity Biz.

Disampaikannya, ada beberapa fasilitas yang bakal dinikmati di Kenwood Home, di antaranya Creative Studio, Co-Working Space, Pick Up Ready, Free Promotion Support (VideoTron) serta Fasilitas lainnya yang akan membantu meningkatkan penjualan usaha.

"Aksesnya pun sangat mudah dijangkau, hanya sekira satu menit dari exit toll. Harga pergudangan ini mulai di angka Rp 700 jutaan,” ungkap Evandra.

Pengembang ini juga sudah tak bisa diragukan lagi.

PT Indo Purnama Investama merupakan perusahaan pengembang real estat yang juga anak perusahaan dari Purnama Group.

Mereka sudah terjun dalam bisnis properti selama lebih dari 15 tahun.