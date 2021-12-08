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Sholawat Qur'Aniyah Versi Ai Khodijah, Berikut Lirik Tulisan Arab dan Terjemahan

Berikut lirik sholawat Qur'an versi Ai Khodijah tulisan Arab dan terjemahan.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.CO.ID
Sholawat Qur'aniyah 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Qur'an versi Ai Khodijah tulisan Arab dan terjemahan.

Lirik sholawatnya Sholatullahi wa salam - ‘ala man uhiyal qur-an.

Langsung saja berikut lirik Sholawat Qur'aniyah selengkapnya.

Sholawat Qur'aniyah

صَلاةُاللهِ وَالسَّلامْ . عَليَ مَنْ اُوْحِيِ اْلقُرْآنْ
Sholâtullâhi wa salâm - ‘alâ man ûhiyal qur-ãn

وَأَهْلِ بَيْتِ اْلكِرَمْ . وَصَحْبِهِ ذَوِى اْلقُرْآنْ
Wa ahli baitihil kirôm - wa shohbihi  - hi dzawîl qur-ãn

سَلاَمُ اللهِ وَالرِّضْوَان . عَلَى مَنْ عَظَّمَ الْقُرْآن
Salâmullâhi warridlwân - ‘alâ man ‘adhdhomal qur-ãn

بِقَلْبِ خَالِصٍ نَوَى . مُحِبِّ رَاغِبِ القُرْآن
Biqolbin khôlishin nawâ - muhibbin rôghibil qur-ãn

فَطُوْبَى مَنْ تَعَلَّمَا . وَبَعْدَ عَلَّمَ الْقُرْآن
Fathûbâ man ta’allama - wa ba’du ‘allamal qur-ãn

صَلاةُاللهِ وَالسَّلامْ . عَليَ مَنْ اُوْحِيِ اْلقُرْآنْ
Sholâtullâhi wa salâm - ‘alâ man ûhiyal qur-ãn (2 kali)

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