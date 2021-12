Peringati Hari Relawan Sedunia 2021, HERO Group Gelar WAVE of HERO Group Serentak di 6 Kota

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Hero Supermarket Tbk atau HERO Group, pelopor ritel modern di Indonesia, menyelenggarakan program 'WAVE (We Are Volunteer Team) of HERO Group'.

Program ini adalah kegiatan relawan team member HERO Group di yayasan panti asuhan yang serentak diadakan di 6 kota yaitu Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Surabaya, Badung-Bali, dan Makassar.

Inisiatif WAVE ini diadakan sebagai bentuk kontribusi HERO Group kepada masyarakat, sekaligus memperingati Hari Relawan Sedunia yang jatuh pada 5 Desember 2021.

Presiden Direktur PT HERO Supermarket Tbk, Patrik Lindvall, menjelaskan, HERO Group telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia selama 50 tahun, yang menyediakan berbagai kebutuhan personal, kesehatan, kecantikan, hingga rumah tangga dan menjangkau luas masyarakat di berbagai area.

"Kedekatan layaknya tetangga yang baik ini mendorong kami mengadakan program WAVE of HERO Group untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kami sangat bangga terhadap team member HERO Group yang menunjukkan totalitas dan jiwa sosial yang tinggi dalam mengikuti program ini," kata Patrik Lindvall, Rabu (8/12/2021).

Patrik menambahkan, inisiatif WAVE of HERO Group ini melibatkan relawan team member dari 3 unit bisnis HERO Group, yaitu Hero Supermarket, Guardian, dan IKEA Indonesia untuk mendampingi adik-adik dari yayasan panti asuhan melakukan kegiatan inspiratif seperti melukis dinding, merakit produk IKEA Indonesia, membaca dongeng, serta menulis sendiri cerita versi mereka.

"Semua aktivitas ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menstimulasi kreativitas dan imajinasi anak-anak yatim piatu sehingga menjadikan mereka pribadi yang cerdas dan penuh semangat. Tak lupa, kami tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah demi kenyamanan dan keamanan bersama," beber Patrik Lindvall.

Dilakukan di 6 kota secara serentak, WAVE of HERO Group bekerja sama dengan 6 panti asuhan yang berada di sekitar area Hero Supermarket, Guardian, atau IKEA Indonesia yaitu Panti Asuhan Abhimata – Tangerang Selatan, Yayasan Al-Aqsha – Jakarta, Panti Asuhan Khairul Ummah – Bandung, Yayasan Jam’iyah Muslimat Az Zahara – Surabaya, Panti Yatim Piatu Asholehah – Badung, dan Panti Asuhan Hisbullah – Makassar.

Selain 6 titik yayasan ini, HERO Group juga mendonasikan produk furniture IKEA Indonesia ke lebih dari 50 panti asuhan.

Selain itu, Guardian turut memberikan vitamin dan produk own brandnya, serta ada Hero Supermarket yang menyumbangkan ribuan masker emoji.

“Kami ingin memberikan gelombang positif ke sekitar kami," ujar Patrik.

Memperlihatkan secara nyata bagaimana gotong royong merupakan salah satu dari nilai mereka.

"Semoga kegiatan ini mampu menginspirasi para team member kami, peserta kegiatan dari yayasan, maupun masyarakat konsumen ketiga unit bisnis HERO Group lainnya untuk menciptakan kebersamaan yang harmonis.” tandas Patrik.