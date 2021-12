Jadwal M3 World Championship Hari Ini, 8 Desember 2021: Ada EVOS dan NAVI, RRQ Hoshi Kapan Main?

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal M3 World Championship hari ini, ada EVOS SG dan NAVI yang akan bertanding di grup C, Rabu (8/12/2021).

Piala Dunia Mobile Legends atau M3 World Championship bakal memulai hari ketiga.

Di hari ketiga ini, RRQ Hoshi masih belum akan bermain.

Ini karena RRQ Hoshi yang tergabung di grup D baru akan bermain di hari keempat.

Baca juga: Hasil dan Klasemen M3 World Championship: Grup Neraka Berakhir Penuh Kejutan, Onic Esports Terseok

Sedangkan hari ini masih akan menyelenggarakan pertandingan penyisihan grup C.

Adapun grup C diisi oleh EVOS SG (Singapura), See You Soon (Kamboja), NAVI (CIS) dan BTK (Amerika Utara).

M3 World Championship. Mobile Legends (worlds.mobilelegends.com)

EVOS SG menandai keikutsertaannya yang ketiga di M-Series kali ini.

Jawara back to back MPL SG Season 1 dan 2 ini bakal menjajal kekuatan dari tiga pendatang baru.

Pendatang baru pertama adalah See You Soon.