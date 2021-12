Head to Head Persib vs Persebaya: Bajul Ijo Unggul 3 Kali, Aji Santoso Belajar dari Kesalahan

SURYA.CO.ID - Berikut head to head Persib vs Persebaya Surabaya jelang laga yang selenggarakan pada Rabu (8/12/2021).

Berdasarkan catatan head to head Persib vs Persebaya, Bajul Ijo unggul sebanyak 3 kali atas Maung Bandung.

Sementara dua laga sisanya berakhir dengan keunggulan di tangan Persib.

Berikut rinciannya.

Head to Head Persib vs Persebaya

18/10/19 Persib vs Persebaya 4 - 1

5/07/19 Persebaya vs Persib 4 - 0

7/03/19 Persebaya vs Persib 3 - 2

20/10/18 Persib vs Persebaya 1 - 4

26/07/18 Persebaya vs Persib 3 - 4

Aji Santoso Belajar dari Kesalahan

Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso menyebutkan bahwa laga melawan Persib Bandung bakal menjadi pertandingan ketat.

Terlebih melihat karakter tim-tim yang berada di bawah tangan dingin pelatih Robert Rene Alberts

"Dua tim memiliki materi pemain cukup potensial, saya yakin (pertandingan) berjalan seru," ungkap Aji Santoso, Selasa (7/12).