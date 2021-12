Harga Minyak Goreng dan Cabai di Kota Blitar Masih Mahal, Tepung Terigu Ikut Naik

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga kebutuhan pokok di Pasar Pon Kota Blitar masih tergolong normal menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Rabu (8/12/2021).

Harga kebutuhan pokok yang masih mahal hanya minyak goreng, cabai rawit dan tepung terigu.

"Harga bahan pokok rata-rata masih normal, belum ada kenaikan. Yang naik hanya minyak goreng, cabai rawit dan tepung terigu," kata pedagang kebutuhan pokok di Pasar Pon Kota Blitar, Didik Santoso.

Didik mengatakan, sekarang harga minyak goreng Rp 18.500 per liter.

Menurutnya, harga minyak goreng sudah lama mengalami kenaikan. Sebelumnya, harga minyak goreng sekitar 15.000 per liter.

"Harga minyak goreng naik sudah lebih satu bulanan," ujarnya.

Untuk harga cabai rawit, sekarang Rp 55.000 per kilogram. Sekitar tiga pekan lalu, harga cabai rawit masih Rp 15.000 per kilogram.

Tapi, menurutnya, harga cabai rawit itu malah turun dibandingkan pekan lalu. Pekan lalu, harga cabai rawit sempat Rp 60.000 per kilogram.

"Pekan lalu, harga cabai rawit sempat Rp 60.000 per kilogram. Kalau harga cabai merah besar masih standar Rp 35.000 per kilogram," ujarnya.

Sedang harga beras, kata Didik masih normal. Harga beras kualitas bagus kemasan 5 kilogram masih Rp 52.000.

Harga sayuran juga masih standar menjelang Natal dan Tahun Baru.

Harga tomat sayur masih Rp 5.000 per kilogram, harga tomat buah Rp 8.000 per kilogram, harga kubis 5.000 per kilogram, dan harga sawi Rp 8.000 per kilogram.

"Biasanya sepekan sebelum Natal dan Tahun Baru, harga sayuran naik," katanya.