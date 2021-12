Penerapan Meritokrasi Jatim Diganjar Penghargaan Predikat Sangat Baik dari KASN

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) meraih penghargaan kategori predikat sangat baik dalam menerapkan meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua KASN kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak dalam Gelar Anugerah Meritokrasi 2021 yang digelar di Westin Hotel Kota Surabaya, Selasa (7/12/2021).

Penghargaan tersebut diberikan KASN berdasarkan skoring menurut lembaga, kementerian dan juga pemerintah daerah.

Pemprov Jatim sendiri masuk di kategori sangat baik dalam kelompok pemerintah provinsi kabupaten kota. Pemprov Jatim mendapatkan skor 332. Pemprov Jatim ada di nomor ketiga setelah Pemprov Sulsel dengan skor 340,5 dan Pemprov Jateng dengan skor 335,5.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, pihaknya berterima kasih atas diberikannya penghargaan ini. Namun ia menyebutkam kinerja penerapan meritokrasi di Jatim merupakan bagian dari semangat Gubernur Khofifah Indar Parawansa yaitu Jatim Amanah.

"Intinya komitmen Ibu Gubernur adalah Jatim Amanah, sistem meritokrasi dijunjung tinggi, dari sisi pengisian jabatan juga dijunjung tinggi bahwa kami menempatkan ASN dengan slogan the right man in the right place, jadi rekam jejaknya juga dilihat bukan hanya yang hanya jago tes saja," tegas Emil.

Melalui BKD, sistem jenjang karir ASN di Pemprov Jatim benar benar ditata. Dan dari pansel juga selalu melibatkan pakar yang punya jam terbang tinggi. Sehingga meritokrasi itu benar benar diberlakukan.

Di sisi lain, Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, gelaran ini merupakan kali ketujuh digelar sebagai apresiasi atas keberhasilan pemerintah dalam mencapai penerapan meritokrasi.

Penerapan meritokrasi menurutnya juga sekaligus menjadi bukti komitmen seluruh jajaran di instansi pemerintah dalam memperbaiki manajemen ASN. Yang ia harapkan setelah penghargaan ini bisabterys dijaga dan ditingkatkan.

"Kami mengucapkan apresiasi yang sebesar besarnya terhadap seluruh instansi pemerintah yang telah berkomitmen untuk menerapkan sistem merit. Kami berharap prestasi ini menjadi pemicu untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen ASN di instansi pemerintah," tegas Agus.

Di tengah keberhasilan tersebut, Agus menyatakan pihaknya akan tetap konsisten mempercepat implementasi sistem merit melalui penguatan pengawasan, asistensi, kolaborasi serta kerja sama dengan lebih banyak instansi pemerintah demi mendorong perbaikan manajemen ASN.

Lebih lanjut, dalam Penganugerahan Meritokrasi 2021 ini ada sebanyak 45 instansi yang memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik, kemudian 77 instansi dengan predikat baik.

Jummah itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, di mana tahun lalu ada sebanyak 81 instansi yang ditetapkan mendapatkan kategori sangat baik dan baik.