Jadwal Liga Champions Pekan Ini: Bayern vs Barcelona, Zenit vs Chelsea, The Blues Badai Cedera

Jadwal Liga Champions pekan ini: Bayern vc Barcelona, Zenit vs Chelsea

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Liga Champions pekan ini, Bayern vs Barcelona, Zenit vs Chelsea, The Blues dihinggapi badai cedera.

Matchday keenam Liga Champions bakal digelar mulai Rabu (8/12/2021) dini hari.

Pada pekan pamungkas ini, baru 11 tim yang telah mengamankan spot lolos ke babak 16 besar Liga Champions.

16 tim tersebut adalah:

1. Manchester City (Grup A)

2. PSG (Grup A)

3. Liverpool (Grup B)

4. Ajax Amsterdam (Grup C)

5. Sporting (Grup C)

6. Real Madrid (Grup D)

7. Inter Milan (Grup D)

8. Bayern Munchen (Grup E)

9. Manchester United (Grup F)

10. Juventus (Grup H)

11. Chelsea (Grup H).

Sementara itu, Barcelona bakal menghadapi laga hidup mati untuk menentukan posisi runner up grup E.

Saat ini Barcelona memang berada di posisi kedua dengan total 7 poin.

Barca dibuntuti oleh Benfica yang berada di posisi ketiga dengan 5 poin.

Masalah muncul karena Barcelona harus menghadapi Bayern Munchen di laga penentuan.