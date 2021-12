Saat Harga Meroket, Minyak Goreng Hanya Dijual Rp 17.500 saat Operasi Pasar di Surabaya

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Operasi pasar yang digelar Pemkot Surabaya untuk mengantisipasi gejolak harga menjelang akhir 2021, melepas minyak goreng dengan harga lebih ramah. Dalam operasi pasar yang dikoordinir Dinas Perdagangan (Disdag) Surabaya ini, minyak goreng dilepas dengan harga Rp 17.500 per liter.

Selain minyak goreng, beberapa kebutuhan pokok juga dijual murah dalam operasi pasar itu. Di antaranya, cabai rawit (Rp 4.500 per ons), bawang putih (Rp 12.500 per setengah KG), bawang merah (Rp 8.000 per setengah KG), minyak goreng (Rp 17.500 per liter), gula pasir (Rp11.600 per KG), telur ayam (Rp 18.500 per KG), dan beras palur (Rp 45.500 per 5 KG).

Minyak goreng belakangan memang sangat mencekik rakyat karena harganya mendadak meroket tanpa bisa dikendalikan. Bahkan terakhir, minyak goreng sudah menembus Rp 40.000 per liter.

“Harga pada operasi pasar untuk kemasan minyak sederhana, kita menjual Rp 17.500 per liter karena di pasaran sudah mencapai angka Rp 18.500 per liternya,” jelas Kepala Bidang Distribusi Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya, Trio Wahyu Bowo, Minggu (5/12/2021).

Pemkot Surabaya menggelar operasi pasar di setiap kecamatan. Upaya yang dilakukan Disdag Surabaya ini adalah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok atau sembako menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Rencananya, pelaksanaan operasi pasar ini digelar hingga 23 Desember 2021. Dengan kata lain, sehari sebelum penerapan PPKM Level 3 di Kota Surabaya. “Kami menggelar operasi pasar di dua kecamatan setiap harinya," jelas Kepala Disdag Kota Surabaya, Wiwiek Widayati.

Dalam operasi pasar ini, ada berbagai bahan pokok yang dijual. "Untuk sembako atau bahan pokok yang ada pada kegiatan operasi pasar, disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga,” kata Wiwiek.

Wiwiek memastikan, ketersediaan bahan pokok di Kota Surabaya menjelang Nataru cukup aman. Karenanya, ia optimistis harga sembako di Kota Surabaya juga stabil.

"Mendekati Nataru biasanya terjadi lonjakan harga, tetapi kami pastikan Insya Allah hal itu tidak terjadi. Untuk stok kebutuhan pokok menghadapi Nataru dipastikan masih aman,” tegasnya.

Sementara Trio Wahyu Bowo menambahkan bahwa operasi pasar telah dimulai sejak 1 Desember 2021 dan lokasi ditentukan oleh pihak kecamatan.

"Tentunya yang menentukan lokasi adalah Camat dan Lurah. Di setiap warga, hanya bisa membeli masing-masing komoditas maksimal 2 KG saja dan masyarakat bisa datang di operasi pasar mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB,” jelas Bowo.

Tiap operasi pasar, warga cukup antusias. Pihaknya pun mengimbau kepada masyarakat yang hendak mengunjungi operasi pasar untuk selalu menerapkan protokol kesehatan.

“Operasi pasar ini bertujuan untuk mendekatkan kebutuhan warga, sehingga warga tidak perlu ke pasar atau ke toko modern untuk membeli sembako. Maka, warga tetap dianjurkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya. ***