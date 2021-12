Apresiasi 'Gema Yes Lamongan' yang Siap Bantu Pemda, Yuhronur : Setelah Dilantik Jangan Tidur

Deklarasi dan pengukuhan pengurus Gema Yes Lamongan di hall Hotel Mahkota, Sabtu (4/12/2021) malam.

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Sejumlah elemen masyarakat di Lamongan tergerak untuk terus membantu mewujudkan visi misi yang diusung Yuhronur Efendi saat mencalonkan diri sebagai Bupati Lamongan pada 2020 lalu.

Mereka mendirikan organisasi kemasyarakatan, yaitu Gerakan Masyarakat Yakin Ekonomi Sejahtera (Gema Yes) Lamongan. Gema Yes Lamongan dideklarasikan di hal Hotel Mahkota jalan Sunan Drajat, Sabtu (4/12/2021) malam.

Gema Yes Lamongan yang dibidani seorang pengusaha terkemuka, H Suparman ini bergerak membantu mewujudkan visi misi Yuhronur Efendi dengan 8 program unggulannya. Suparman selaku pembina Gema Yes Lamongan, berharap semua pengurus untuk menjalankan tugas sesuai dengan tujuan mewujudkan Lamongan sejahtera.

Gema Yes Lamongan adalah organisasi kemasyarakatan untuk membantu Pemkab Lamongan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. "Anggota diminta untuk mencari tahu masalah yang dihadapi masyarakat. Sehingga program yang dijalankan Gema Yes bersama pemda bisa tepat sasaran, " kata Suparman.

Gema Yes pun mengajak pengusaha, dan elemen pemerintahan untuk mendukung Gema Yes demi bersama-sama mewujudkan kejayaan ekonomi masyarakat sejahtera. "Gema Yes harus menggandeng stakeholder untuk mewujudkan Lamongan sejahtera, " tegasnya.

Sementara Bupati Lamongan, Yuhronur Efendimengapresiasi berdirinya Gema Yes Lamongan. "Berdirinya Gema Yes ini sesuai dengan yang dicita-citakan bersama, yakni Lamongan sejahtera," kata Yuhronur yang juga menghadiri deklarasi.

Mendapati pengurus dan anggota Gema Yes, menurut Yuhronur, sama halnya upaya mengumpulkan tulang yang terpisah. "Kalau saya boleh umpakan, ini ngumpulne balung sing terpisah, " ungkapnya.

Konteksnya, mengumpulkan tulang yang terpisah itu untuk meneruskan semangat dan perjuangan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi Yuhronur Efendi - KH Abdul Rouf (Yes Bro) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lamongan.

"Saya berharap Gema Yes Lamongan bisa membantu peran organisasi pemda (OPD). Membantu peran masing masing OPD, taetpi bukan mengambil alih," pesannya.

Harapannya, Gema Yes tidak terlalu banyak merencanakan kegiatan yang muluk-muluk, tetapi ada kegiatan riil yang mempunyai nilai untuk kesejahteraan masyarakat. Dicontohkan, melalui visi misi YesBro dengan 8 program unggulan.