Unjuk Diri Lewat Bazar dan Pameran UKM Kota Kediri, Produk Warga Difabel Patut Diperhitungkan

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Kalau diberi kesempatan dan kepedulian, para penyandang disabilitas sebenarnya mampu menelurkan karya-karya yang diperhitungkan. Itu terlihat saat para warga difabel mengikuti gelaran Bazar dan Pameran Produk UKM Disabilitas yang diadakan Pemkot Kediri bersamaan peringatan Hari Disabilitas Internasional, Jumat (3/12/2021).

Ada 20 stand yang dihadirkan untuk menjadi tempat para penyandang disabilitas unjuk kreasi. Ternyata produk-produk UMKM mereka juga beragam, mulai dari makanan, minuman, aksesoris, pakaian, jilbab, handycraft, tanaman hingga pakan ternak.

Peserta pameran dari HWDI, Pertuni, GERKATIN, Gema Nurani, JAPRI WEE, DPMPTSP, KPP Pratama, Dinkes, Dinsos, dan MUI. Tema peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 adalah Leadership and Participation of Persons With Disabilities Toward an Inclusive, Accessible and Sustainable Post Covid-19 World.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyampaikan, Pemkot Kediri mendorong disabilitas dan wanita untuk terus berkarya. Saat ini semua orang memiliki peluang yang sama untuk bekerja. Wirausaha menjadi pilihan yang mudah bagi disabilitas dan wanita untuk berkarya.

Pemkot Kediri bekerja sama dengan USAID, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Mien R Uno Foundation (MRUF), serta Kelompok Perempuan dan Sumber-sumber Kehidupan (KPS2K) untuk mewujudkan disabilitas dan wanita menjadi wirausaha.

Seperti program pelatihan dan pengembangan usaha. Terutama melalui Program Jadi Pengusaha Mandiri Women Economic Empowerement (JAPRI WEE) dan Jadi Pengusaha Mandiri People with Dissabilities (JAPRI PWD).

“Terima kasih atas kolaborasi semua pihak hingga acara ini dapat terselenggara. Saya rasa sekarang ini kita memiliki peluang yang sama untuk bisa bekerja dan berkarya," ungkap Mas Abu, sapaannya.

Mas Abu juga menghimbau agar teman-teman di Pemkot Kediri mempekerjakan teman-teman dari kelompok disabilitas. "Saat ini di beberapa OPD ada pegawai dari disabilitas, ke depannya harus ditambah,” ujar Mas Abu.



Dan sesuai tema di atas, Pemkot Kediri fokus memberikan ruang bagi pengusaha disabilitas agar semakin berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan mandiri. Upaya ini dapat menstimulasi ekonomi penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan diri dan mencapai lompatan yang lebih tinggi.

“Kita telah bekerja sama dengan berbagai marketplace. Nanti kita bantu usaha teman-teman disabilitas masuk,” ungkap Mas Abu.

Sementara Director of Economic Growth and Education Office USAID Indonesia, Thomas Crehan mengatakan, Hari Disabilitas Internasional menjadi momentum bagi semua pihak untuk meningkatkan kesadaran dan hak-hak dasar bagi disabilitas.

Bersama Pemkot Kediri, USAID mempromosikan kewirausahaan menjadi karir yang layak bagi difabel.

“Acara ini tidak hanya simbolis, namun kita membuktikan bahwa dengan bekerja sama kita bisa mengubah dunia. Secara gotong-royong kami mewujudkan 130 difabel untuk mewujudkan ide bisnis mereka. Dari total tersebut, 34 membuka usaha dan 96 lainnya berhasil meningkatkan pendapatan mereka,” ujar Crehan.

Pada acara itu, diserahkan bantuan kursi roda kepada Yuliati dari Kelurahan Sukorame dan Farhan dari Kelurahan Rejomulyo, alat bantu dengar untuk Effendi Putra warga Kelurahan Sukorame, serta uang tunai Rp 6 juta per tahun untuk ODK kepada Fatin Rahmawati dan Arjuna Wida.

Acara ini dihadiri Deputy Chief of Party USAID JAPRI, Nino R Putra; Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Maulani Rotinsulu; Sekretaris Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Walin Hartati; Eksekutif Director Mien R Uno Foundation, Suryani Indah Sari; Project Director USAID JAPRI Mien R Uno Foundation, Mirza Kusuma dan Ketua GERKATIN Provinsi Jatim, Maskurun. ***