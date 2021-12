Stigma Negatif Hambat Penanganan Pasien HIV/AIDS, Meski Kasus di Kota Probolinggo Turun Selama 2021

SURYA.CO.ID, KOTA PROBOLINGGO - Kasus baru orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Kota Probolinggo menunjukkan trend pemenurun pada 2021 dibandingkan dua tahun sebelumnya. Sejauh ini Pemkot Probolinggo terus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKP2KB) Kota Probolinggo, dr Nurul Hasanah Hidayati mengatakan, jumlah kasus baru HIV/AIDS pada 2019 sebanyak 67 orang.

Lalu pada 2020 berjumlah 50 orang sedangkan pada 2021 tercatat ada 43 kasus. Pasien HIV/AIDS rata-rata berasal dari usia produktif antara 30-49 tahun. "Berdasar data tersebut, kasus baru HIV/AIDS di Kota Probolinggo mengalami penurunan," kata Nurul, Kamis (2/12/2021).

Hanya, Nurul menjelaskan, bahwa dalam penanganan pasien HIV/AIDS, pihaknya terkadang menemui kendala akibat stigmatisasi dari masyarakat. Sejumlah pasien takut dikucilkan di lingkungannya sehingga memilih tidak memeriksakan kondisi kesehatannya.

Padahal jika tidak ditangani dengan cepat, virus HIV dapat merusak sistem kekebalan tubuhnya dan mengalami komplikasi. Layanan kesehatan bagi pasien HIV/AIDS yang selama gratis, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh penderita.

"Kasus lama pada 2021, ada tiga pasien HIV/AIDS meninggal dunia. Beberapa dari pasien menghindari stigma masyarakat dengan cara tidak memeriksakan kesehatannya. Imbasnya kesehatan memburuk," paparnya.

Karena itu ia mengimbau agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada pasien HIV/AIDS. Lagi pula virus HIV tidak menular dengan mudah. Perlu diketahui, virus HIV tidak menyebar lewat keringat dan sentuhan. Namun lebih kepada kontak darah atau sperma lewat perilaku seksual.

Dengan hilangnya stigmatisasi itu, seharusnya pemeriksaan lebih mudah dilakukan. "Untuk menghilangkan stigmatisasi pada penyandang HIV/AIDS, kami gencar mengedukasi masyarakat lewat penyuluhan atau sosialisasi," terang Nurul.

Ia menyebut, upaya pencegahan HIV/AIDS telah dilakukan dengan cara skrinning dan penanganan cepat kepada pasien. Tes HIV/AIDS atau VCT dapat dilakukan di seluruh puskesmas Kota Probolinggo.

Jumlah obat ARV saat ini terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2021. Tahun 2022, pihaknya mengajukan dropping ARV ke Pemprov Jatim untuk menambah stok. "Kami berusaha mewujudkan 3 zero, yakni zero infeksi baru, zero kematian, dan zero stigma/diskriminasi ODHA," pungkasnya. ****