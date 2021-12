Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Live Streaming MU vs Arsenal, Kickoff 03.15 WIB

Manchester United - Jadwal liga Inggris Manchester United vs Arsenal, Link live streaming MU vs Arsenal ada di bagian bawah artikel.

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris Matchday 14 dan matchday 15 pekan ini. Jadwal matchday pekan 14 menyisakan dua pertandingan. Terdiri Tottenham Hotspur vs Brentford dan big match Manchester United vs Arsenal, yang akan digelar Jumat (3/12/2021) dini hari nanti.

Duel Tottenham Hotspur vs Brenford digelar pukul 02.30 WIB. Sedang big match Manchester United vs Arsenal pukul 03.15 WIB.

Pertandingan disiarkan live streaming MOLA TV. Juga bisa diikuti laporan detik per detik melalui live score.com

Link live streaming dan Link live score Manchester United (MU) vs Arsenal ada di bagian akhir artikel.

Sehari kemudian, Liga Inggris akan menggelar pertandingan Matchday 15, Sabtu (4/12/2021). Di buka pertandingan big match West Ham United vs Chelsea Pukul 19:30 WIB, lalu Pukul 22.00 Newcastle United vs Burnley, Pukul 22:00 Southampton vs Brighton & Hove Albion dan Pukul 22:00 Wolverhampton Wanderers vs Liverpool

Jadwal lengkap Liga Inggris Matchday 14 dan Matchday 15 ada di bagian bawah artikel.

Bomber Arsenal Aubameyang menjadi andalan duel MU vs Arsenal.

Manchester Unitd vs Arsenal

Manchester United bisa dibilang sebagai raksasa yang sedang sakit. Tim legendaris dan langganan juara Liga Inggris, namun musim ini terseok-seok.

Kondisi itu pula yang membuat MU memecat pelatih Ole Gunnar Solskjaer, dan digantikan pelatih interimRalf Rangnick.

Pelatih Ole Gunnar Solskjaer dipecat akibat performa MU yang tak kunjung membaik. (AFP)

Pada laga kontra Arsenal, Man United belum bisa didampingi Ralf Rangnick karena masih perlu menuntaskan visa kerjanya di Inggris terlebih dahulu.

Ralf Rangnick masih diwakili Michael Carrick sebagai pelatih sementara Man United. Sebelumnya, Carrick sukses membawa Manchester United mengalahkan Villarreal dengan skor 2-0 dalam laga ke-5 fase grup Liga Champions. Terbaru, pelatih berusia 40 tahun itu berhasil menahan imbang Chelsea dengan skor 1-1 di Stadion Stamford Bridge pada lanjutan Liga Inggris, Minggu (28/11/2021).