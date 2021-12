Holistic Coffee Expo 2021 di Jember, Upaya Meningkatkan Konsumsi Kopi Nasional

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jember menggelar Holistic Coffee Expo (HCE) 2021. HCE 2021 juga didukung oleh International Coffee Organization (ICO).

HCE tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua, setelah tahun 2020 juga digelar. Tahun ini, penyelenggara mengambil tema 'Bangga Kopi Nusantara'.

"Tujuan kami untuk menumbuhkembangkan kecintaan masyarakat terhadap kopi nusantara dan upaya untuk meningkatkan konsumsi kopi nasional," ujar Kepala Puslitkoka, Agung Wahyu Susilo, Kamis (2/12/2021).

Selain itu, HCE juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendukung Jember sebagai 'Pusat Kopi Robusta Terbaik di Indonesia'. HCE 2021 digelar mulai 1 - 16 Desember.

"Masih digelar secara hybrid, daring dan luring, yang mencakup tiga aspek sudut pandang kopi yakni bisnis, budaya dan kesehatan," imbuh Agung.

Beberapa kegiatan di HCE 2021, antara lain, Focus Group Discussion (FGD) tentang peningkatan konsumsi kopi nasional, FGD tentang produksi kopi berkelanjutan, ngopi bareng Bupati Jember, juga business matching, serta kompetisi manual brewing V60.

Puncak acara bakal digelar pada 16 Desember nanti dengan kegiatan Ngopi Bareng Kopi Nusantara yang akan diikuti oleh beberapa petani kopi dari berbagai sentra produksi kopi robusta dan arabika di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Papua.

Agung menegaskan, sangat penting kami Indonesia untuk meningkatkan konsumsi kopi nusantara. Sebab hal itu akan berdampak positif bagi sektor perkebunan kopi di Indonesia.

Saat ini konsumsi kopi di Indonesia hanya mencapai 1,5 Kg per kapita per tahun. Angka ini jauh dibandingkan rata-rata konsumsi masyarakat negara lain, misalnya saja negara di Benua Eropa. Finlandia terdata konsumsi kopi warganya mencapai 12 Kg per kapita per tahun.