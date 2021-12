HCML Tandatangani Transaksi Gas Produksi Lapangan MAC pada 3 Perusahaan

Penandatanganan yang dilakukan HCML dengan Tifa Industri yang akan membeli produk gas dari lapangan MAC, di sela kegiatan 'The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021)' di Bali.

SURYA.co.id | SURABAYA - Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) menandatangani transaksi gas produksi Lapangan MAC dalam acara 'The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2021)' di Bali.

Perjanjian jual-beli gas ini ditandatangani langsung oleh General Manager HCML, Mr Kang An, dengan tiga pembeli gas, yakni PT Petrokimia Gresik, PT Inti Alasindo Energy, dan PT Bayu Buana Gemilang.

"Ini hal yang harus disambut gembira sebagai salah satu bagian dari kontinyuitas bisnis perusahaan sekaligus upaya untuk memenuhi kebutuhan gas nasional di Indonesia," kata Kang An, Kamis (2/12/2021).

Dirinya berharap produktivitas HCML akan terjaga agar tetap bisa memenuhi visi mereka, yakni menjadi produsen gas terbesar di Jawa Timur dan operator pilihan di Indonesia.

"Serta memenuhi misi yakni memberikan nilai lebih kepada para pemangku kepentingan melalui kegiatan operasi yang unggul dalam bisnis minyak dan gas bumi, dengan berkomitmen kuat pada nilai etika, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup," jelas Kang An.