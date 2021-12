Dukung Pemulihan Ekonomi Indonesia, Google Sediakan 2 Juta USD Buat Pencari Kerja dengan Beasiswa IT

SURYA.co.id | SURABAYA - Google mengumumkan partner keuangan mikro barunya serta hibah senilai US$ (USD) 2 juta kepada INCO untuk mendukung pemulihan ekonomi di Indonesia di dalam acara Google for Indonesia tahun ini.

Hibah ini, yang diberikan oleh lengan filantropi perusahaan Google.org, yang akan membantu INCO melatih 10.000 orang Indonesia melalui program Google IT Support Certificate di platform pembelajaran online Coursera.

“Google IT Support Certificate adalah sertifikat karier level profesional yang paling dicari di Coursera. Program ini memberikan kemampuan siap kerja dan landasan yang bagus untuk memulai karier baru,” kata Country Director Google Indonesia, Randy Jusuf, saat melakukan salam virtual media briefing, Kamis (2/11/2021).

Dukungan Google pada INCO akan membantu memberdayakan generasi muda agar dapat memanfaatkan banyaknya peluang kerja di perekonomian digital yang sedang tumbuh pesat ini.

Sebagai penerima hibah Google.org, INCO berpartner dengan Yayasan Plan International Indonesia untuk menyediakan beasiswa IT Certificate melalui program bernama INCO Academy-Work in Tech.

Mereka juga akan membantu para peserta program yang kurang beruntung untuk menyelesaikan kursus online tersebut dengan sukses.

Selain itu, Google.org akan membantu memfasilitasi upaya sukarela dari karyawan Google dan menyediakan donasi non-finansial untuk membantu para peserta program saat menjalani kursus online.

“Google IT Support Certificate dapat membantu orang-orang Indonesia mendapatkan kemampuan yang diperlukan untuk memulai karier sebagai system analyst, database administrator, network engineer, IT specialist, atau teknisi help desk,” jelas Randy.

Pihaknya harap akses ke kredensial karier ini dapat mempermudah anak muda dalam mengatasi tantangan yang dihadapi seiring perekonomian yang beranjak keluar dari pandemi.

Google juga memberikan informasi terbaru tentang Small Business Resilience Fund yang diluncurkan pada 2020 melalui kemitraan dengan Kiva.