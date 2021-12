UMK Lumajang 2022 Naik Rp 18 Ribu, Begini Respons Para Buruh

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Keinginan para buruh agar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Lumajang 2022 naik akhirnya terkabul. UMK Lumajang 2022 naik menjadi Rp 2.000.607,20.

Sayangnya, jika dihitung-hitung nominal kenaikan UMK tahun depan tidak signifikan. Dari tahun ini sebesar Rp 1.982.295,1 menjadi 2.000.607, 20, maka kenaikannya hanya sekitar sekitar Rp 18.312,10 atau 1,09 persen.

Ketua Konfederensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Lumajang, Sri Sumarliani mengakui, kenaikan UMK sebesar 18 ribu menurutnya itu terlalu minim. Sebab setahun ini para kaum buruh mengikhlaskan upah UMK tidak berubah karena pandemi virus Corona.

"Ya jujur sangat miris. Tahun ini kami sudah ngalah stagnan gak naik, sekarang cuma naik 18 ribu," katanya.

Ia mengusulkan di tengah kenaikan UMK yang rendah, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang lebih tegas menginstruksikan semua perusahaan agar menyusun standar skala upah untuk digunakan menggaji para pekerja atau buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun. Sehingga, besaran upah tidak bergantung pada upah minimum provinsi atau pun kabupaten.

"Yang bisa kami perjuangkan ya itu, karena masih sedikit sepertinya perusahaan yang sudah menyusun skala upah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenegakerjaan Kabupaten Lumajang, Abdul Majid mengatakan, kenaikan upah ini telah sesuai rumus perhitungan usulan UMK tahun depan mengacu pada Undang-Undang (UU) No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan turunannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kalau pekerja kan mintanya variasi ada yang 13 persen, 5 persen, 7 persen. Kalau pandangan saya ini kan dalam pemulihan ekonomi, setelah tahun ini ada Covid-19. Jadi tidak bisa dong langsung naik banyak, harus pelan-pelan," pungkasnya.