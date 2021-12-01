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Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Maulidu Ahmad Thohal Hadi: Tulisan Arab dan Latin

Simak Lirik Sholawat Maulidu Ahmad Thohal Hadi, tulisan arab dan latin. sempat viral jadi FYP di TikTok.

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Maulidu Ahmad Thohal Hadi 

SURYA.co.id, - Simak Lirik Sholawat Maulidu Ahmad Thohal Hadi, tulisan arab dan latin. 

Seperti sholawat pada umumnya, Lirik Sholawat Maulidu Ahmad Thohal Hadi berisi tentang pujian terhadap nabi Muhammad SAW.

Lirik Sholawat ini juga sempat viral jadi FYP di TikTok.

Berikut selengkapnya.

Lirik Sholawat Maulidu Ahmad 

مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ
مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ

بِرَبِيْعِ الْأَوَّلِ شَرَّفَنَا
بِرَبِيْعِ الْأَوَّلِ شَرَّفَنَا
بِجَمَالٍ مِنْهُ فَتَّانَ
كُلُّ نَبِيٍّ بَشَّرَا
بِأَحْمَدَ وَأَنْذَرَا
كُلُّ نَبِيٍّ بَشَّرَا
بِأَحْمَدَ وَأَنْذَرَا
أَنْ آمِنُوْا بِآيِهِ
وَصَدِّقُوْا بِهَدْيِهِ
أَنْ آمِنُوْا بِآيِهِ
وَصَدِّقُوْا بِهَدْيِهِ
وَاسْتَبِقُوْا دَرْبَ الْأَمَانْ

مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ
مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
أَثْنَى الرَّحْمَنُ…

Bacaan Latin dan Terjemahan Lirik Sholawat Maulidu Ahmad

Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî faidhun min nûrir-rohmân

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Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Maulidu Ahmad
Lirik Sholawat Maulidu Ahmad Thohal Hadi
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