Jamin Stok Aman, Pemkot Surabaya Akan Lancarkan Operasi Pasar Minyak Goreng di 32 Kecamatan

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Kekhawatiran meledaknya pemberontakan emak-emak di Surabaya atas melambungnya harga minyak goreng, direaksi cepat oleh Pemkot Surabaya. Pemkot pun menjamin ketersediaan sembako termasuk minyak goreng hingga dan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) besok.

Meski diakui bahwa hingga saat ini harga minyak goreng masih melambung. Selain itu pemkot berencana menggeber operasi pasar di 32 kecamatan.

"Harga minyak saat ini memang mencengangkan. Pemkot Surabaya segera menggelar operasi pasar menyeluruh ke seluruh 32 kecamatan di Surabaya," kata Wakil Wali Kota (Wawali) Surabaya, Armuji saat sidak meninjau distributor minyak di kawasan industri SIER Surabaya, Rabu (1/12/2021).

Cak Ji meninjau gudang distributor untuk mengecek kondisi stok sembako dan minyak goreng. Hasilnya, memang stok minyak goreng terus menipis di gudang distributor. Jika tidak ada langkah serius, maka bisa berdampak luas.

Sebab minyak goreng termasuk salah satu sembako yang paling dicari ibu-ibu rumah tangga. Jika harga minyak tetap bertahan dengan harga tinggi, maka ketenangan ibu-ibu akan terusik.

Armuji juga ikut mendesak pemerintah pusat agar melakukan langkah bersama meredam kenaikan harga minyak goreng. Saat ini pemkot tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait kenaikan harga salah satu bahan pokok itu. Kenaikan harga itu terlihat pada minyak goreng kemasan maupun curah.

Infromasinya kenaikan harga minyak dipicu oleh kondisi global yaitu penurunan pandemi Covid-19 dan cuaca buruk. Hal ini menyebabkan terjadinya pergerakan harga crude palm oil (CPO) CIF Rotterdam per September 2021 mencapai USD 1.235 per ton. Dibandingkan Agustus USD 1.226 per ton.

"Saya juga ingin tahu apakah dengan harga minyak itu masih tergolong harga eceran tertinggi (HET). Makanya kami cek langsung ke gudang sembakau," ujar Cak Ji.

Saat ini minyak goreng kemasan yang diatur dalam Permendag seharusnya sekitar Rp 11.000 per liter. Namun dalam beberapa waktu terakhir harga meningkat menjadi Rp 14.000 hingga Rp 19.000 per liter.

Cal Ji didampingi Disperindag serta Direktur Pemasaran SIER, meninjau gudang distributor minyak goreng. "Untuk menjamin distribusi lancar kita siapkan skema operasi pasar di 32 kecamatan dan pengawasan terhadap distributor minyak goreng melalui Disperindag," terang Cak Ji.

Ia menyebutkan, kenaikan harga minyak goreng itu menyebabkan kenaikan sejumlah komoditi lainnya seperti makanan. Selain itu ia juga mendapatkan banyak masukan dari ibu-ibu terkait kenaikan minyak goreng.

"Ibu-ibu paling pusing kalau harga minyak goreng naik, memang ini kondisi global di mana harga bahan baku naik tetapi kita harus mengambil langkah," tegasnya. ****