Ditetapkan Gubernur Jatim, UMK Kota Blitar 2022 Naik Rp 34 Ribu dari UMK 2021

SURYA.CO.ID, BLITAR - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Blitar 2022 sebesar Rp 2.039.024,44.

Besaran UMK Kota Blitar 2022 itu naik 0,98 persen atau sekitar Rp 34.318,69 dari nilai UMK Kota Blitar 2021.

Sedang nilai UMK Kota Blitar 2021 sebesar Rp 2.004.705,75.

Kasi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar, Peni Setyorini mengatakan, nilai UMK Kota Blitar 2022 yang ditetapkan Gubernur sudah sesuai usulan Kota Blitar.

Kota Blitar mengusulkan besaran UMK 2022 naik 0,98 persen dari nilai UMK 2021.

Usulan besaran UMK Kota Blitar 2022 itu sudah sesuai kesepakatan bersama Dewan Pengupahan yang terdiri atas Pemkot Blitar, serikat pekerja dan pengusaha.

Penghitungan besaran UMK 2022 berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sedang komponen rumus penghitungan besaran UMK 2022 juga berdasarkan survei kebutuhan hidup layak dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Besaran UMK Kota Blitar 2022 yang ditetapkan Gubernur sesuai dengan usulan dari Dewan Pengupahan," kata Peni, Rabu (1/12/2021).

Dikatakannya, Dinas Tenaga Kerja segera mensosialisasikan besaran UMK 2022 kepada pekerja dan pengusaha.