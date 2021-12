Malang Stasion Rilis 4 Game Baru, Ada 2 yang Dirilis Investor Asing

Komunitas Malang Stasion yang kini menjadi wadah dari para start up di Kota Malang.

SURYA.co.id | MALANG - Industri digital di Kota Malang kini sedang bertumbuh pesat seiring dengan Kota Malang ditasbihkan sebagai Kota Kreatif pada 2019 silam oleh KaTa Kreatif.

Beberapa komunitas start up digital kini banyak bermunculan di Kota Malang dari beragam subsektor, mulai dari aplikasi, game, digital dan lain sebagainya.

Seperti halnya komunitas Malang Stasion, Startup Singo Edan Malang yang kini menjadi wadah dari para start up di Kota Malang.

Berdiri sejak 2011 silam, komunitas Malang Stasion ini banyak menghasilkan karya dari beragam subsektor digital.

"Jadi Malang Stasion ini sebuah komunitas yang dibentuk untuk start up lokal agar menjadi sebuah penggerak industri bisnis digital atau teknologi di Kota Malang," ucap M Ziaelfikar Albaba, Koordinator Komunitas STASION - Startup Singo Edan Malang, Senin (29/11/2021).

Pria yang akrab disapa Fikar itu mengatakan, bahwa Malang Stasion ini merupakan wadah dari perkumpulan para start up di Kota Malang dan Indonesia.

Para start up ini saling berjejaring, hingga baru-baru ini Malang Stasion bersama start up yang bergerak di bidang game baru saja mengeluarkan empat game baru, yakni Start Up Panic, Game Crazy Delivery, Paw-Paw, dan terakhir Fairie Afterlight.

"Keempat game ini sebenarnya bukan game baru. Cuma baru saja dipublish hasil berjejaring dengan game developer Malang, kumpulan teman komunitas di Malang," ucap Fikar.

Dari empat game ini, dua game, Start Up Panic dan Paw-Paw dirilis oleh publisher atau investor dari luar negeri. Sedangkan Game Crazy Delivery dan Fairie Afterlight dirilis oleh publisher lokal.

Bahkan, game Paw-Paw ini dibuat ke dalam beberapa platform game, seperti PS 4 dan beragam console game lainnya.