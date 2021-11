Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal Piala Presiden Esports 2021, mulai 1 Desember 2021 ada RRQ, Alter Ego, dan Bigetron Alpha.

Babak penyisihan grup Piala Presiden Esports 2021 akan digelr mulai besok, Rabu (1/12/2021).

Sebanyak 10 tim bakal memperebutkan gelar juara dan total hadiah ratusan juta rupiah.

Pembagian Grup Piala Presiden Esports 2021 (Instagram: Piala Presiden Esports 2021)

Babak penyisihan grup ini akan memilih dua tim terbaik masing-masing grup untuk dipertemukan di babak selanjutnya.

Tim manakah yang akan menjadi jawara?



Berikut Jadwal Lengkap dan Pemabagian grup Piala Presiden Esports 2021.

Rabu, 1 Desember 2021

BO 2

15.30 WIB - Kaizen Fraccnant vs RRQ

17.15 WIB - Archeus vs Alter Ego

19.00 WIB - Arche Kara vs Aura Fire

20.45 WIB - Morph Voper vs Equiteforti99

Kamis, 2 Desember 2021