Jadwal Liga Italia, Rabu-Jumat, Dini Hari Ini Salernitana vs Juve, Live Streaming, Pukul 02.45

SURYA.co.id I ROMA - Berikut jadwal Liga Italia Serie A pekan 15 yang akan digelar mulai Rabu (1/12/2021) dini hari ini hingga Jumat (3/12/2021) dini hari.

Jadwal Liga Italia Serie A, Rabu (1/12/2021) dini hari ini akan menggelar empat pertandingan.

Pukul 00:30 Atalanta vs Venezia,

Pukul 00:30 Fiorentina vs Sampdoria

Pukul 02:45 Salernitana vs Juventus

Pukul 02:45 Verona vs Cagliari

Jadwal lengkap Liga Italia Serie A matchday 15 Rabu - Jumat tersedia di akhir artikel. Begitu juga klasemen sementara hingga Matchday 14.

Semua pertandingan dapat disaksikan secara Live Streaming Vidio.com. Laporan pertandingan detik perdetik bisa diikuti melalui livescore.com.

Salernitana vs Juventus

Juventus baru saja menelan pil pahit dalam laga Matchday 14 pekan lalu. Bermain di kandang, tim langganan juara Liga Italia Serie A itu justru dipermalukan tamunya, Atalanta dengan skor 0 - 1.

Kini pada matcday 15, Juventus akan mencari pelipur lara. Misi cara pelipur lara ini sangat terbuka.

Pasalnya Juventus akan bermain menghadapi tim gurem, Salernitana yang merupakan tim paling lemah dalam Liga Italia Seria A hingga Matchday 14.

Salernitana hingga matchday 14 masih terbenam di dasar klasemen. Data livescore.com menunjukkan, Salernitana di musin Liga Seri A 2021/2022 ini baru berhasil menang dua kali. Rekor kalah 10 kali dan draw dua kali.

Dari hasil tanding itu, Salernitana baru berhasil mengemas 8 poin, sehingga terpuruk di urutan klasemen paling dasar, yaitu 20.