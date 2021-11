Jadwal Liga Inggris Matchday 14, Prediksi Everton vs Liverpool, H2H Liverpool 4-1, Live Streaming

Thiago Alcantara merayakan golnya di laga Liverpool vs Porto di Liga Champions, Kamis (25/11/2021). Jadwal liga Inggris matchday 14, Everton vs Liverpool, Kamis (2/1/2021). Link Live Streaming Evertonn vs Liverpool ada di bagian akhir artikel.

Berikut jadwal Liga Inggris Matchday ke 14, Rabu (1/12/2021) dini hari nanti dan Kamis (2/12/2021).

Jadwal Liga Inggris Matchdaya 14 hari Rabu (1/12/2021) dini hari nanti diisi dua pertandingan. Newcastle United vs Norwich City pukul 02.30 WIB dan Leed United vs Crystal Palace pukul 03.15.

Sedang jadwal liga Inggris Matchday 14 hari Kamis (2/12/2021) dini hari diramainkan banyak pertandingan. Ada Chelsea vs Watford, Southampton vs Leicester City, Aston Villa vs Manchester City, Everton vs Liverpool dll.

Selebrasi pemain Everton saat mengalahkan Liverpool di Anfield, Minggu (21/2/2021) pada Liga Inggris 2020/2021. Jadwal Liga Inggris Everton vs Liverpool Kamis (2/12/2021) pukul 03.15 WIB. (Instagram: Everton)

Everton vs Liverpool

Duel Everton vs Liverpool dalam liga Inggris Matchday 14 digelar Kamis (2/12/2021) pukul 03.15 WIB.

Duel Everton vs Liverpool disiarkan Live MOLA TV. Juga bisa diikuti melalui laporan livescore.com

Liverpool akan datang membawa misi menang untuk menjaga kans perebutan puncak klasemen dengan pemuncak klasemen Chelsea dan runner up Manchester City.

Liverpool berada di posisi tiga dengan 28 poin, selisih satu poin dari ManCity dan selisih dua poin dari Chelsea.

Prediksi Everton vs Liverpool