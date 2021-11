Jadwal Liga Inggris Matchday 14, Malam Ini Rabu-Kamis, Klasemen, Top Scorer, Chelsea vs Watford

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris Matchday ke 14, Rabu (1/12/2021) dini hari nanti dan Kamis (2/12/2021).

Jadwal Liga Inggris Matchdaya 14 hari Rabu (1/12/2021) dini hari nanti diisi dua pertandingan. Newcastle United vs Norwich City pukul 02.30 WIB dan Leed United vs Crystal Palace pukul 03.15.

Sedang jadwal liga Inggris Matchday 14 hari Kamis (2/12/2021) dini hari diramainkan banyak pertandingan. Ada Chelsea vs Watford, Southampton vs Leicester City, Aston Villa vs Manchester City, Everton vs Liverpool dll.

Pertandingan dapat disaksikan secara Live Streaming MOLA TV. Juga bisa diikuti melalui laporan livescore.com

Liverpool akan bertandang ke kandang Everton, Kamis (2/12/2021). Jadwal Liga Inggris matchday 14. Link live streaming Everton vs Liverpool. Link live score Everton vs Liverpool ada di bagian bawa artikel., Rabu (29/9/2021) (AFP)

Sorotan Matchday 14

Liga Inggris Matchday 14 ini menjadi momen kejar mengejar puncak klasemen antara tiga tim kandidat juara. Terdiri Chelsea yang berada di puncak klasemen dengan poin 30, lalu Manchester City di tempat kedua dengan 29 poin, dan Liverpool di posisi tiga dengan poin 28.

Siapa yang tersandung, seri apalagi kalah dalam laga ini, akan dilorot oleh tim di bawahnya.

Kalkulasi di atas kertas, Chelsea akan bisa mengatasi tamunya Watford, sehingga kemungkinan akan tetap berada d puncak.

Manchester City akan main tandang di markas Aston Villa. Jadwal Liga Inggris Aston Villa vs Machester City. Link lives streaming MOLA TV Aston Villa vs Manchester City. (Instagram: Man City)

Begitupun Manchester City memiliki keunggulan materi dibanding lawannya, Aston Villa. Masalahnya, Manchester harus main tandang. Aston Villa sebagai tuan rumah tentu akan berusaha memaksimalkan laga di depan pendukungnya untuk memetik poin penuh.