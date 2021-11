Jadwal Liga Inggris, Aston Villa vs Manchester City, Live SCTV, H2H 0-6, Mitos Keok vs ManCity

SURYA.co.id I Berikut ini jadwal Liga Inggris Matchday 4, Rabu (1/12/2021) dini hari nanti hingga Jumat (3/12/2021 dini hari.

Jadwal Liga Inggris Matchdaya 14 hari Rabu (1/12/2021) dini hari nanti diisi dua pertandingan. Newcastle United vs Norwich City pukul 02.30 WIB dan Leed United vs Crystal Palace pukul 03.15.

Jadwal liga Inggris Matchday 14 hari Kamis (2/12/2021) dini hari diramainkan banyak pertandingan. Ada Chelsea vs Watford, Southampton vs Leicester City, Aston Villa vs Manchester City, Everton vs Liverpool dll.

Sedang jadwal Liga Inggris Matchday 14 hari Jumat (3/12/2021) dini hari diisi dua pertandingan, Pukul 02:30 WIB Tottenham Hotspur vs Brentford, dan Pukul 03.15 WIB Manchester United vs Arsenal

Aston Villa. Jadwal Liga Inggris Pekan 14, Aston Villa vs Manchester City Kamis (2/12/2021), Live SCTV Pukul 03.15 WIB. Link live streaming Aston villa vs Manchester City ada di bagian akhir artikel. (Twitter: Liverpool)

Aston Villa vs Manchester City: Ujian Riil bagi Gerrard

Duel Aston Villa vs Manchester City rencananya ditayangkan dalam siaran langsyng SCTV, Kamis (2/12/2021) pukul 03.15 WIB.

Duel Aston Villa vs Manchester City juga bisa disaksikan MOLA TV. Link Live Streaming Aston Villa vs ManCity bisa diklik di bagian akhir artikel.

Laga Aston Villa vs Manchester City ini bisa diberi thema, laga ujian riil bagi pelatih Aston Villa Steven Gerrard.

Steven Gerrard (kiri), pelatih Rengers saat memimpin laga di Liga Skotlandia. Kini Steven Gerrard menjadi pelatih Aston Villa. Link live streaming Aston Villa vs Manchester City ada di bagian akhir artikel. (AFP)

Mantan bintang Liverpool ini, baru saja ditunjuk sebagai manajer Aston Villa. Baru dua laga yang diarsiteki Gerrard. Dua laga itu, Gerrard sukses memberikan kemenangan.

Tapi dua musuh di awal kepelatihannya itu bukanlah tim elit. Terdiri Brighton dan Crystal Palace.