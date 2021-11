HUT ke-104 RSUD dr Iskak Tulungagung, Dokter Supri Menekankan Inovasi Pelayanan

SURYA.CO.ID, TULUNGAGUNG - Seluruh pegawai RSUD dr Iskak Tulungagung mengenakan pakaian adat dari berbagai etnis di Indonesia, Selasa (30/11/2021).

Para karyawan ini juga menggelar pawai dengan pakaian adat yang mereka kenakan.

Kegiatan ini adalah bagian puncak perayaan HUT ke-104 RSUD dr Iskak.

"Ini adalah refleksi kecintaan terhadap bangsa dan negara. Selain itu juga refleksi internal RSUD dr Iskak," terang Direktur RSUD dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto Dharmoredjo.

Menurutnya, RSUD dr Iskak dibentuk dari bagian-bagian kecil, mulai dari instalasi dan unit.

Mereka dibentuk dari berbagai profesi yang berbeda-beda.

Namun dengan kolaborasi, para pegawai yang berbeda-beda ini bisa menghasilkan energi yang luar biasa.

"Ada energi yang luar biasa untuk memberikan layanan dasar kesehatan masyarakat, yang lebih baik dan terjangkau," sambung dr Supri, panggilan akrabnya.

Dokter Supri mengingatkan jajarannya tentang capaian prestasi di tingkat nasional di tahun 2021 ini.

RSUD dr Iskak mendapatkan predikat TOP of the TOP BUMD 2021, sedangkan dr Supri juga dinobatkan sebagai TOP of The TOP CEO.