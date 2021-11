FK Unair Gandeng Ahli Alergi-Imunologi dan Rinologi dari Malaysia Sebagai Adjunct Professor

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Departemen Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher (THT-KL) Fakultas Kedokteran Universitas Arilangga memberikan gelar Adjunt Professor kepada profesor senior asal Universiti Sains Malaysia (USM).

Gelar tersebut diberikan kepada Prof Dr Baharudin Abdullah yang merupakan ahli di bidang Alergi-Imunologi dan Rinologi.

Adjuct Professor Inauguration kepada Prof Baharudin juga termasuk dalam rangkaian kegiatan memperingati Dies Natalis FK UNAIR Ke 108 atau Peringatan Pendidikan Dokter di Surabaya yang Ke 108.

Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Prof Dr dr Budi Santoso SpOG (K) berharap dengan pengangkatan Prof Baharudin sebagai adjunct professor, dapat membagikan kepakarannya dalam bidang Alergi-Imunologi dan Rinologi pada civitas FK Unair.

“Seperti penggunaan biologic therapy pada rinitis alergi, rinosinusitis kronik, bedah sinus endoskopik fungsional (BSEF), dan lain-lain dapat dibagikan kepada sivitas akademika Program Studi Ilmu Kesehatan THT-KL termasuk di dalamnya kepada para dosen dan mahasiswa,”ujarnya dalam Adjunt Professor Inauguration yang digelar secara daring, Selasa (30/11/2021).

Ia juga berharap, kehadiran Prof Baharudin sebagai adjunt professor mampu mendorong semangat riset dan publikasi ilmiah internasional bagi sivitas akademis FK Unair.

“Selama ini Prof Baharudin telah 212 publikasi bergengsi di bidangnya. Kami berharap ke depan ada semakin banyak riset kolaborasi antara FK Unair dengannya,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Departemen THT-KL FK Unair, Prof Dr dr Muhtarum Yusuf SpTHT-KL(K) FICS berharap, melalui adjunt professor ini, dapat mendukung mendukung upaya Universitas Airlangga menuju World Class University.

“Kami berharap kehadiran Prof Baharudin mampu meningkatkan hubungan internasional sehingga mendukung upaya Unair menuju World Class University,” terangnya.

Ketua Penyelenggara acara, dr Budi Sutikno THT-KL(K) menambahkan, Prof Baharudin juga terlibat aktif dalam beberapa organisasi profesi dunia.

Beberapa di antaranya Working Group of Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA), Asia Pacific Otorhinolaryngologic Surgical Training (APOST) Group Teaching.

Ia juga aktif sebagai pembicara dan pemateri dalam simposium internasional.

“Beliau menghadiri lebih dari 350 simposium dan workshop. Hingga saat ini, ia telah menyelenggarakan lebih dari 40 konferensi dan pertemuan Perhimpunan Ahli THT-KL Malaysia (Malaysian Society of Otorhinolaryngologists),” tambahnya.