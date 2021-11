Antisipasi Varian Omicron, Polres Gresik Sosialisasi Prokes di Pelabuhan

SURYA.CO.ID, GRESIK – Antisipasi varian baru B.1.1.529 Omicron, Polres Gresik mensosialisasikan protokol kesehatan (Prokes) di Pelabuhan Gresik. Operasi gabungan tersebut juga membagikan masker kepada warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Omicron telah dimasukkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai variant of concern (VoC) per 26 November, membuat pemerintah menerapkan PPKM level 3 pada momen libur Natal dan tahun baru (Nataru) untuk pembatasan.

Polsek Kawasan Pelabuhan melakukan operasi yustisi bersama petugas KPLP dan Security Pelindo III,di wilayah kawasan pelabuhan.

Operasi ini untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 dengan menerapkan prokes dan pelaksanaan PPKM menuju Level 1.

kegiatan yang dipimpin oleh Kapolsek Kawasan Pelabuhan, AKP Nur Sugeng dilaksanakan dengan pembagian masker, sosialisasi dan edukasi berkaitan degan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Penerapan prokes kepada TKBM bongkar muat (kuli) dan masyarakat yang berada di warung kopi/kantin di Wilayah Kawasan Pelabuhan Gresik.

Kapolres Gresik, AKBP Mochamad Nur Azis menegaskan, operasi yustisi ini sebagai pengingat kepada warga untuk selalu patuh terhadap kebiasaan baru dengan mentaati protokol kesehatan dan 5M.

"Masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker langsung didata oleh petugas dan diberikan imbauan agar selalu patuh protokol kesehatan, kami juga langsung memberikan masker," terangnya, Selasa (30/11/2021).

Situasi pandemi Covid-19 yang mulai melandai, masyarakat diminta jangan sampai lengah. Agar tidak ada lagi gelombang pandemi Covid-19.

"Kami memberikan pemahaman untuk selalu mematuhi prokes 5M guna mencegah penyebaran virus Covid-19," ucapnya.