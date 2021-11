Autothermo Self Database System, Terobosan Baru Karya Siswa SMKN 3 Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Satu tahun lebih pandemi Covid-19 melanda tanah air, mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak tak terkecuali sektor pendidikan.

Sekolah dengan sistem Daring (Dalam Jaringan) pun dilaksanakan untuk mencegah penyebaran virus. Namun, seiring dengan melandainya kurva penyebaran virus Covid-19 khususnya di kota Surabaya, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) mulai dapat diterapkan di beberapa sekolah.

Kesempatan ini dimanfaatkan oleh SMKN 3 Surabaya khususnya Program Keahlian Teknik Audio Video (TAV) bekerja sama dengan IDUKAuntuk melaksanakan Project-based Learning yang menghasilkan produk bermanfaat di masa pandemi ini.

Autothermo Self Database System merupakan sebuah produk terobosan baru hasil karya siswa SMKN 3 Surabaya yang berfungsi sebagai alat pemindai suhu tubuh dan pendeteksi awal dugaan terjangkit sebuah virus atau penyakit.

Alat canggih ini telah dilengkapi dengan database yang dapat dibuka untuk laporan seluruh data suhu tubuh tamu dengan spesifikasi waktu, hari dan jam, informasi ini digunakan sebagai penelusuran data ketika ada pelonjakan kasus, serta sebagai fitur absensi berbasis barcode.

Produk dengan tipe TS1 ini dilengkapi layar display LED P5 (ukuran 35 cm x 70 cm), sensor suhu otomatis, IR (Infra-Red), display 7 segment auto syncron, company branding (by custom) dan QR scanner dari handphone.

Berbagai fitur produk yang dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan era new normal ini dapat diatur sesuai kebutuhan, seperti sensor suhu dengan akurasi terbaik, display suhu ruangan, otomatis (tidak perlu SDM pemindai), menjaga standar Pysical Distancing, display jumlah tamu yang masuk wajib Thermo Self, alarm high temperature (bunyi alarm apabila ada yang melebihi batas suhu normal), jam digital serta hari, tanggal, dan tahun yang tampil ketika Thermo Self tidak digunakan, running text yang dapat diisi berupa imbauan, android control (semua aktifitas dapat diatur melalui android) dan database system (data seluruh aktifitas Autothermo Self terekam dalam memory dan dapat dilihat melalui PC).

Karya terbaru siswa SMKN 3 Surabaya ini sangat dibutuhkan dalam sektor pendidikan (sekolah, pondok pesantren, universitas, yayasan), sektor pariwisata (mall, tempat wisata), BUMN (PLN, Telkom, Telkomsel, PJB, dll), pemerintah kota (seluruh kator pelayanan publik), serta sektor transportasi umum (bandara, terminal, stasiun, pelabuhan, dll).

Dengan demikian, SMKN 3 Surabaya terus berupaya mendorong siswa untuk lebih produktif mengaplikasikan berbagai teori yang dipelajari agar dapat menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. (*)