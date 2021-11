Siaran Liga Inggris, Prediksi Chelsea vs MU, Live SCTV Pukul 23.30, Link Live Streaming

Chelsea memimpin klasemen Liga Inggris. Link live streamig Chelsea vs MU.Duel Chelsea vs MU disiarkan live SCTV dan MOLA TV.

SURYA.co.id I LONDON- Sesaat lagi duel Chesea vs MU dalam Liga Inggris pekan 13 akan digelar. Duel Chelsea vs MU akan digelar malam ini, Minggu (28/11/2021) pukul 23.00 WIB.



Duel Chelsea vs MU bisa disaksikan dalam siaran langsung live SCTV dan Live streaming MOLA TV.



Jelang laga bigmatch ini, mantan striker MU, Dimitar Berbatov memprediksi Chelsea akan memenangi laga dengan kemenangan tipis 2-1.



"Ini adalah minggu yang sulit bagi Manchester United. Ada sebuah tantangan besar untuk pergi ke Stamford Bridge setelah apa yang terjadi belakangan ini. Chelsea tampil luar biasa dalam beberapa minggu terakhir di Liga Inggris. Mereka juga berhasil memecahkan rekor saat mengalahkan Juventus di Liga Champions," ungkap Dimitar Berbatov.



Chelsea menurut Dimitar Berbatov berada dalam tren kemenangan yang hebat dan dalam performa yang bagus.



"Jadi saya harus mengatakan Chelsea akan diunggulkan dalam laga ini," tutur Dimitar Berbatov.



Seperti diketahui, Chelsea akan menjamu Manchester United dalam pertandingan lanjutan Liga Inggris pekan ke-13.



Laga kedua tim akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, Minggu (28/11/2021).



Adapun kick-off laga antara Chelsea dan Manchester United pukul 23.30 WIB.



Chelsea saat ini kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan mengemas 29 poin.



Sedangkan Manchester United berada di posisi ke-9 dengan torehan 17 poin dari 12 pertandingan.



Bertandang ke markas Chelsea, tentu Manchester United berambisi untuk meraih poin penuh demi menjaga asa ke posisi empat besar klasemen.



Akan tetapi, Chelsea kini sedang dalam performa yang luar biasa dengan tak terkalahkan dari 10 pertandingan terakhir.



Sebaliknya, Manchester United hanya meraih satu kemenangan dari empat laga terakhir mereka di semua kompetisi.



Dimitar Berbatov merasa Chelsea akan menjadi tim yang diunggulkan untuk laga nanti berkat tren positif yang mereka raih.



Apalagi The Blues akan bermain di hadapan ribuan para pendukungnya.



Sementara bagi tim tamu, Dimitar Berbatov menilai Manchester United akan menghadapi tantangan yang sulit.



Terlebih Setan Merah baru saja ditinggal oleh pelatih kepala mereka, Ole Gunnar Solskjaer, yang dipecat karena kinerja yang kurang memuaskan.

Link live streaming Liga Ingris Chelsea vs MU

Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Minggu, 28 November 2021



00.30 WIB Brighton vs Leeds United

21.00 WIB Manchester City vs West Ham

21.00 WIB Burnley vs Tottenham Hotspurs

21.00 WIB Brentford vs Everton

21.00 WIB Leicester City vs Watford

23.30 WIB Chelsea vs Manchester United - SCTV