Iklan Jual Mobil Bekas Surabaya 28 November 2021: Penawaran Terbaik Ada Honda Jazz juga Toyota Yaris

SURYA.CO.ID - Berikut update Iklan Jual Mobil Bekas Surabaya hari ini, Minggu (29/11/2021), cukup beragam.

Ada beberapa mobil bekas yang dijual dengan harga di atas Rp 50 juta, ada pula yang dijual di bawah Rp 200 juta.

Untuk mobil bekas di atas Rp 50 juta, ada penawaran Suzuki Escudo, warna grey tahun 2013.

Sementara itu, ada pula penawaran menarik untuk Honda Jazz dan Toyota Yaris.

Dan masih banyak tipe lain mobil bekas yang dijual di Kota Surabaya.

Berikut daftarnya melansir dari Koran Harian Surya.

1. HONDA

- Tipe All New Jazz IVTEC RS

- 1500 CC

- AT

- Tahun 2009

- Plat nomor T1649NL

- Tipe All New Jazz IVTEC S

- 1500 CC

- MT

- Tahun 2011

- Plat nomor L1826M

- Hubungi: 087820692225

2. Isuzu Panther

- Tipe Pick Up

- AC TURBO

- Tahun 2013

- Warna Putih

- Half Box

- Hubungi: 081230000764 (SMS/Whatsapp)

3. Suzuki Escudo

- Tahun 1999

- PMK

- Tahun 2000

- Warna Grey

- AC/PW/PS

- Surat Panjang

- Body Kaleng

- Harga Rp 58 jutaan Nego

- Hubungi: 081357867610

4. Grand Innova

- Tipe G

- Tahun 2014

- Manual

- Bensin

- Tangan 1

- Warna Silver

- Rp 155 juta

- Hubungi: 085100686811

5. Toyota Yaris

- Tipe E

- 1500 CC

- Automatic

- Tahun 2008

- Plat nomor L1527DQ

- Hubungi: 087820692225