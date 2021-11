Tampil Elegan dalam Balutan Busana 'Etnic On The Denim' Karya Titin Soedarsa

ETNIC DENIM - Model memperagakan busana "Etnic On The Denim Style" disela show di Grand City Surabaya, Sabtu (27/11/2021).

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Denim menjadi salah satu fashion item yang tak lekang oleh zaman. Dari dulu hingga sekarang, outfit berbahan denim masih menjadi favorit sebagian kalangan.

Selain nyaman dipakai, busana berbahan denim relatif lebih mudah diipadupadankan dengan outfit lain. Berangkat dari kecintaan masyarakat terhadap produk berbahan denim, desainer Titien Soedarsa berinovasi menciptakan fashion item terbarunya.

Desainer 56 tahun ini mengombinasikan bahan denim dengan kain wastra Nusantara. Ia menghadirkan satu koleksi baru yang diberi nama 'Ethnic on the Denim Style'. Perpaduan busana denim dengan kain wastra Nusantara ini menciptakan suatu look baru dalam fashion item

"Saya kenalkan koleksi busana ready to wear berbahan denim dengan kombinasi wastra Nusantara batik, tenun dan lurik. Tujuannya ingin menciptakan satu keunikan dalam berbusana yang fashionable dan trendy," kata Titien Soedarsa ditemui di sela fashion show Inapro Expo 2021, Sabtu (27/11/2021).

Titien Soedarsa mengatakan, ia ingin menonjolkan sebuah tampilan urban milenial bergaya denim dan etnik Indonesia. Kain tenun tradisional yang kaya akan motifnya serta kain denim yang simple didesain menjadi gaya fashion masa kini yang modern dan berbudaya.

Dalam show yang digelar di Grand City Convex tersebut, Titien Soedarsa membawakan 9 outfit yang terdiri dari outer, jaket dan overall. Koleksi busananya kali ini memany didominasi dengan outer.

"Saya pribadi lebih menyukai outer ya. Karena menurut saya outer itu simpel dan mudah dipadukan dengan apa saja. Dipakai untuk acara apapun juga cocok. Maka dari itu, koleksi saya sebagian besar adalah outer. Termasuk koleksi kali ini," ungkapnya.

Titien Soedarsa mengaku, koleksi busananya kali ini terinspirasi dari style ala Korea. Di mana aksesori tambahan seperti topi dan detail busana santai menjadi ciri khasnya.

Mulanya, Titien hanya membuat busana untuk dirinya sendiri. Ia merancang outer berbahan denim kombinasi wastra untuk dipakainya sehari-hari. Ternyata, banyak yang menyukai dan memesan outer yang ia pakai. Bahkan sebelum launching, Titien sudah mendapat banyak pesanan.

"Dari yang awalnya hanya coba-coba buat dipakai sendiri, akhirnya jadi buat untuk pesanan. Sekarang saya buat koleksinya sekalian menyambut pembukaan outlet offline bulan depan," jelasnya.