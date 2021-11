Prediksi Line-up Arsenal vs Newcastle: The Gunners Tak Terkalahkan, Ujian Pertama Eddie Howe

Prediksi Line-up Arsenal vs Newcastle United

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Prediksi Line-up Arsenal vs Newcastle, The Gunners punya catatan bagus, ujian pertama bagi pelatih anyar Eddie Howe, Sabtu (27/11/2021).

Arsenal bakal meladeni lawatan Newcastle United di Emirates Stadium hari ini.

Bermain di kandang sendiri, The Gunners bakal berambisi untuk bangkit dari kekalahan yang mereka telan pekan lalu.

Tim besutan Mikel Arteta saat ini berada di posisi ke-5 dengan total 20 poin

Bekal positif juga dibawa oleh Aubameyang cs.

Ini melihat rekor head to head antara Arsenal vs Newcastle yang masih didominasi oleh The Gunners.

Dalam lima pertandingan terakhir, Arsenal selalu menang dan tak pernah kebobolan.

Catatan positif itu membuat Mikel Arteta berambisi untuk meneruskan hasil negatif yang didapatkan oleh Newcastle.

"Mari kita teruskan itu! Tapi ini adalah permainan baru, jelas ada begitu banyak perubahan yang terjadi di sana, Anda bisa melihat momentum yang sedang dibangun dan itu berbeda" Ucap Mikel Arteta seperti dikutip dari laman resmi Arsenal.