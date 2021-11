Penggemar BTS Tawar Harga Tinggi Mobil BMW Penyiar Los Angeles, Sebut Ada Kenangan Indah dari Idola 

SURYA.CO.ID - Beberapa hari lalu, setelah BTS merampungkan penampilannya di American Music Awards, penggemar dikejutkan dengan aksi sang idola.

Bagaimana tidak, BTS tiba-tiba menampilkan kemampuan menari mereka secara langsung di sebuah persimpangan, saat lampu sedang merah.

Tak hanya itu, beberapa penggemar termasuk pembawa acara asal Amerika Serikat, Cher Calvin, menjadi yang paling beruntung lantaran dapat menonton BTS secara langsung.

Dikutip dari Kompas.com, pada 23 November waktu setempat, BTS menjalani syuting segmen "Crosswalk the Musical" untuk program acara The Late Late Show with James Corden di Los Angeles.

Dalam segmen tersebut, setiap bintang tamu menampilkan lagu-lagu hits mereka di penyeberangan jalan saat lampu merah.

Pengendara yang kebetulan sedang berhenti karena lampu merah mendapat kesempatan menyaksikan secara langsung penampilan BTS.

Salah satunya adalah Cher Calvin, yang mengemudikan sedan BMW putih. Ketika itu dia adalah mobil yang berhenti paling depan.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram-nya, Cher Calvin berseru heboh ketika tujuh member BTS membawakan lagu "Butter" tepat di depan mobilnya.

Salah seorang membernya, yaitu V, bahkan mendekati mobil Cher, menyentuh kap mobil kemudian mengedipkan matanya.

Video yang diunggah Cher Calvin di Instagram-nya tersebut mendapat tanggapan hangat dari netizen dan penggemar BTS, ARMY.