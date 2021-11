Di UNIFUR 2021, 75 Institusi Dalam dan Luar Negeri Berkerja Sama Pulihkan Pendidikan Masa Pandemi

Penandatanganan kerja sama dalam rangka Tridarma Perguruan Tinggi bersama PT PAL, PT Pindad, GNIK, Point Star Indonesia, Inti University Malaysia, PUP Philiphina, Baltic International Academy, University of Perpetual Health System Dalta Polino Campus, SEAMEO-SEA Qis, SEAMEO-SEA Qim, SEAMEO-SEA Molec.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Dalam memperingati Dies Natalies ke-57, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kembali memberikan kontribusi dengan mempertemukan 75 institusi yang terdiri dari universitas, foundation, duta besar dan berbagai lembaga yang memiliki fokus dalam bidang pendidikan yang berasal dari 25 negara dalam The 2nd Unesa’s International Forum of University Rectors (UNIFUR) 2021 yang digelar pada 23-25 November 2021 lalu.



Rektor Unesa, Prof Dr Nurhasan M Kes mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi seluruh universitas dan menteri yang mendukung terlaksananya acara tahunan itu. Pasalnya, setelah pandemi berlangsung hampir dua tahun, isu yang menjadi perhatian utama yaitu bagaimana upaya pemulihan dari berbagai sektor kehidupan.

“Melalui forum ini, kami berharap terbangun diskusi yang konstruktif dan saling berbagi wawasan sehingga bersama-sama kita dapat merumuskan berbagai ide dan gagasan yang dapat kita terapkan untuk bangkit dari pandemi,” ujar Nurhasan kepada SURYA.co.id, Sabtu (27/11/2021).

Acara yang dihelat secara daring dan disiarkan melalui kanal Youtube Official Unesa itu menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dikti Ristek), Prof Ir Nizam M.Sc DIC Ph D IPU Asean Eng, Kepala Bidang Pengembangan Bisnis BUMN, Sitta Rosdaniah, Perwakilan University of Newcastle Australia, Prof Caroline Chang, Perwakilan University of Malaya, Prof Yong Zulina Zubaiiri dan Perwakilan SEAMEO Bangkok, Dr Wahyudi.

Ada beberapa topik pembahasan yang dipresentasikan, yakni mengenai inovasi pendidikan dan kerja sama yang berbasis Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterapkan Kemenristekdikti dan Akhlak yang diterapkan Kementerian BUMN.

Selain itu, juga ada sharing session mengenai inovasi pendidikan yang diterapkan di University of Newcastle Australia, University of Malaya dan SEAMEO Sekretariat Bangkok.

Sementara untuk penutup UNIFUR di hari kedua, dilaksanakan penandatanganan kerja sama dalam rangka Tridarma Perguruan Tinggi bersama PT PAL, PT Pindad, GNIK, Point Star Indonesia, Inti University Malaysia, PUP Philiphina, Baltic International Academy, University of Perpetual Health System Dalta Polino Campus, SEAMEO-SEA Qis, SEAMEO-SEA Qim, SEAMEO-SEA Molec.

Unesa juga berkesempatan memberikan penghargaan Partnership Excellence Award kepada beberapa institusi, seperti Atdikbud Manila, Walakilak University, Tarlac Agricultural University, Tahu Seameo SEN.