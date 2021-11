Vincent Verhaag Dapat Pujian dari Kakak Ipar, Ungkap Kesuksesan Ubah 2 Sikap Jessica Iskandar

SURYA.CO.ID - Kehadiran Vincent Verhaag di kehidupan Jessica Iskandar mendapat pujian dari kakak ipar, Erick Iskandar.

Pujian itu disampaikan Erick ketika menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Melaney Ricard belum lama ini.

Mulanya, Erick angkat bicara soal kehamilan Jessica Iskandar yang sempat dituding hamil terlalu cepat, tepatnya pada 2 minggu usia pernikahannya.

Menurut Erick, kehamilan Jessica Iskandar itu sudah direncanakan sejak awal sehingga tidak ada masalah.

"Jadi kan dia putus sama yang itu, dan aku coba buka komunikasi sama dia. Aku cuma bilang 'you plan your life, what do you want,'. 'Lu mau punya anak ya punya anak, lu udah umur berapa noh' gitu," kata Erick.

"Jadi, apa yang udah dialami sekarang itu berdasarkan rencana dia," imbuhnya.

Mendengar pernyataan Erick, Melaney menyimpulkan jika memang Jedar dan Vincent sama-sama tak ingin menunda momongan.

"Oh, netizen aja yang kaget 'oh kok cepet banget' pasti ada yang gitu kan? Padahal kan sebenarnya sudah di-planning lama sama Jedar ya," tanya Melaney.

Erick mengungkapkan bahwa Jedar memang sudah sejak lama ingin menjadi seorang ibu seutuhnya.

"Iya, pengen jadi ibu gitu," sahut Erick.