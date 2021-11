Siaran Langsung Liga Champions, SCTV Villareal vs MU, Skema Line-up, Rashford dan Bruno Cadangan

SURYA.co.id I Sesaat lagi, duel Villareal vs Manchester United (MU) dalam Matchday 5 Grup F Liga Champions 2021/2022 akan digelar. Laga disiarkan live SCTV Pukul 00.45 WIB.

SCTV juga akan menyirkan tiga laga liga Champions lainnya di matchday 5 ini.

Rabu: 00.45 WIBVillareal vs Manchester United (MU)

03.00 WIB Chelsea vs Juventus

Kamis: 00.45 WIB - Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

03.00 WIB - Manchester City vs PSG

Duel Villareal vs MU juga disiarkan beIN Sport, dan bisa disaksikan melalui live streaming Vidio.com. Laporan detik per detik pertandingan bisa diikuti melalui livescore.com atau flashscore.com.

Skema MU

Berikut confirmed line-up dan skema main Villareal vs MU seperti dilansir livescore.com. Kejutan terjadi pada Manchester United.

Pelatih baru MU, Michael Carrick justru meminggirkan Marcus Rashford dan Bruno Fernandes dari starting eleven. Keduanya terdaftar dalam daftar cadangan. Padahal sebelumnya, Rashford dan Bruno Fernandes selalu turun mengiringi Ronaldo.

Posisi Rasford diisi Anthony Martial, sedang tugas Bruno Fernades digantikan Donny van de Beek.

Pelatih Manchael Carrick menurunkan pasukannya dengan formasi 4-2-3-1, dengan menempatkan Ronaldo sebagai ujung tombak tunggal.

Villareal saat menjuarai Piala Eropa 2021 (Villarreal)

Skema Villareal