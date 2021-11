Selama Libur Nataru, Alun-alun Lamongan Ditutup, Polisi Perbanyak Dirikan Posko

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), dipastikan Alun-alun Lamongan akan ditutup.

"Itu sesuai dengan instruksi mendagri (Inmendagri)," kata Kasatlantas Polres Lamongan, AKP Aristianto Budi Sutrisno kepada SURYA.CO.ID, Rabu (24/11/2021).

Penutupan ruang terbuka umum itu akan dilakukan mulai 31 Desember 2021 hingga 1 Januari 2022.

Penutupan itu, menurut Aris, pada pelaksanaan Operasi Lilin Semeru nanti. Yaitu pada 31 Desember 2021, Alun-alun Lamongan akan ditutup untuk mengantisipasi timbulnya kerumunan.

Selain menutup Alun-alun Lamongan, menjelang pergantian tahun, pihaknya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait juga akan melakukan rekayasa arus lalu lintas yang ada di seputar Alun-alun Lamongan.

Rekayasa yang disiapkan, kata Aris, yakni dengan memberlakukan one way system di seputar alun-alun. Pemberlakuan one way system atau sistem satu arah ini akan disosialisasikan nanti, agar lebih diketahui oleh publik.

Dirikan Posko

Selama libur Nataru, Polres Lamongan juga akan melakukan kebijakan rekayasa arus lalu lintas dengan mendirikan sejumlah posko di sejumlah titik.

Di antaranya, posko di lokasi wisata WBL, jalan perbatasan antar kabupaten, seperti perbatasan Gresik - Lamongan.

Sedengkan perbatasan Tuban - Lamongan, Bojonegoro- Lamongan, akan mengoptimalkan posko yang ada di Babat, tepatnya Posko Mira dan Posko depan Pasar Babat.

Pihaknya, lanjut Aris, juga akan menambah posko di tempat-tempat keramaian.